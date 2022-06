Elektro-Trial-Bikes unter dem Dach von Triumph Triumph übernimmt den Elektrohersteller Oset

Triumph meint es wohl ernst mit den Plänen, im Offroad-Sport Fuß zu fassen und die Elektromobilität zu adressieren. Nach der Ankündigung einer eigenen Offroad-Linie, mit den klingenden Namen Carmichael und Cervantes auf den Fahnen, folgt mit der Übernahme von Oset der nächste Schritt. Oset baut seit 18 Jahren elektrische Trial-Motorräder für Kinder und Jugendliche und agiert seit 2010 von England aus.

Oset bleibt Oset

Nach der Übernahme durch Triumph wird Oset weiter bestehen und die Geschäfte fortführen, wie Oset-Chef und Gründer Ian Smith klarstellt: "(...) Die Marke Oset wird bestehen bleiben und weiterhin die Trial- und Offroad-Gemeinde bedienen. Wir sind jetzt besser positioniert, um unser gesamtes Sortiment weiterzuentwickeln und zu erneuern, während wir von der Sicherheit profitieren, die uns Triumph durch seine Größe und Marktposition bieten kann."

Aktuell bietet Oset sieben Elektromotorräder zwischen 12,5 Zoll (ca. 32 cm) und 24 Zoll (ca. 61 cm) und wird von selbst entwickelten elektrischen Motoren angetrieben. Seit 2004 hat Oset nach eigener Aussage bereits 40.000 Motorräder verkauft.

Triumph TE-1

Triumph selbst ist mit seinem Projekt TE-1 wohl schon recht weit und will das elektrische Hypernaked am 12. Juli vorstellen. Es stehen gut 180 PS maximal im Raum und gut 90 Kilowatt Dauerleistung. Der Akku soll zwar nur 15 kWh Kapazität bieten, aber trotzdem eine hohe Reichweite ermöglichen und per Schnelllader in 40 Minuten gelanden werden können.

Umfrage Wie steht ihr zum Elektromotorrad? 31281 Mal abgestimmt Kommt für mich nicht in Frage. Für den urbanen Verkehr die Zukunft des Zweirads. Am Elektromotorrad führt kein Weg vorbei. mehr lesen

Fazit

Triumph übernimmt Oset, den Hersteller elektrischer Trial-Motorräder für Kinder und Jugendliche. Über den Preis und die Konditionen der Übernahme ist nichts bekannt.