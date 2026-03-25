Beliebteste Adventure Touring Bikes: Eure Top-5-Reiseenduros für 2026

Die große GS dominiert weiterhin bei den Reiseenduros, aber ihr Vorsprung verkleinert sich langsam. 2025 erntete sie noch 29,8 Prozent der Stimmen, 2026 sind es über fünf Prozentpunkte weniger. Ducatis Multi V4 bleibt auf dem zweiten Platz, während Honda mit der Africa Twin in der Adventure-Sports-Ausführung den letzten Podestplatz einheimst.

Die beliebtesten Adventure Touring Bikes 2026 1. BMW R 1300 GS/Adventure – mit 24,1 % der Stimmen Allen Startschwierigkeiten zum Trotz wurde auch die BMW R 1300 GS aus dem Stand zum meistverkauften Motorrad Deutschlands. Dank des neuen Rahmens und der überarbeiteten Kombi aus Telelever-Front und Paralever-Schwinge wurde sie kompakter, dynamischer und sogar leichter. Über alle Zweifel erhaben ist der mittlerweile 145 PS starke Boxer, nicht zuletzt deshalb bietet auch die neueste GS wieder eine beeindruckende Vielseitigkeit. Globetrotter oder Tourenfahrer? Mit nur wenigen Klicks lässt sich die GS problemlos auf Maß schneidern.

2. Ducati Multistrada V4/S/Rally – mit 11,5 % der Stimmen Das überarbeitete 2025er- und 2026er-Modell reduziert durch die optimierte Abschaltung der hinteren Zylinderbank den Benzinverbrauch und bedient dank vielfältiger Einstellungsoptionen ein breites Spektrum an Anforderungen. Um an das heranzukommen, was die Rally als Serienausstattung mit sich bringt, müsste man bei der Konfiguration einer Standard-Multi sehr viele Häkchen setzen. Dazu zählen sicherheitsrelevante Details wie Reifendrucksensoren, Kurvenlicht und die Radaranlage, aber auch komfortfördernde Techniken wie die Absenkung der Sitzhöhe im Stand oder das Skyhook-Fahrwerk. Wegen des neuen Kombi-Bremssystems wuchs die hintere Bremsscheibe auf 280 Millimeter, auch die Verkleidungsscheibe wurde zugunsten des Windschutzes größer.

3. Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports/DCT – mit 11,3 % der Stimmen Für ausgedehnte Touren oder eine richtige Weltumrundung steht im Africa Twin-Portfolio von Honda die Variante mit dem Zusatz "Adventure Sports". Neben riesigen Koffern sowie schützenden Sturzbügeln unterscheidet sich die Adventure Sports zur "normalen" Africa Twin vor allem durch ein 19-Zoll-Vorderrad für besseres Handling auf ebener Fahrbahn. Ebenfalls gibt es die Adventure Sports nur mit elektronischem Fahrwerk zu erwerben. Typisch Africa Twin: Massig Goodies für alle Einsatzzwecke gibt's als Zubehör.

4. Ducati Multistrada V2/S – mit 9,0 % der Stimmen Das hat auf Anhieb gepasst: Den Top-Test absolvierte die neue Ducati Multistrada V2 mit Bravour. Der von Grund auf neu konstruierte Motor zeigt sich drehmomentstark, ohne es an Temperament fehlen zu lassen. Dabei bleibt er relativ sparsam. Mit gemessenen 20 Kilogramm Gewichtsersparnis im Vergleich zur Vorgängerin gewann die Multi deutlich an Handlichkeit. Besonders auffällig im positiven Sinn ist die Abstimmung der elektronischen Fahrhilfen und der semiaktiven Dämpfung. Sie lässt keinen Wunsch nach individueller Justierung aufkommen.

5. Moto Guzzi V85 Strada/TT – mit 8,9 % der Stimmen Sie zählt zu den Lieblingen der MOTORRAD-Leser und auch der MOTORRAD-Tester: die Moto Guzzi V85 TT. Wobei das Kürzel für "Tutto Terreno" also "jedes Terrain" steht. Offroad fühlt sie sich zugegebenermaßen zwar nur in leichtem Gelände wohl, dafür glänzt sie auf der Landstraße umso mehr: Leichtfüßig und handlich swingt die luftgekühlte Guzzi durchs Winkelwerk, überzeugt mit ausgeprägter Agilität, fährt stets ausgewogen und gutmütig. Neben dem Basismodell steht für Vielreisende die 13 kg schwerere Travel (großer Windschild, Koffer, Griffheizung, Hauptständer) parat.

Seit 2024 ist der luftgekühlte V2 der V85 TT mit variabler Ventilsteuerung ausgestattet, was ihn bei niedrigen Drehzahlen kräftiger zupacken lässt. Im Verein mit dem gut ausbalancierten Fahrwerk ergibt sich eine souveräne Reiseenduro, die eher für den Landstraßenswing als fürs Gelände ausgelegt ist. Folgerichtig stellte Moto Guzzi ein Modell mit Straßenreifen auf die Räder: die Strada, die mit Aluguss- statt Drahtspeichenrädern aufwartet. Dazu gibt‘s Voll-LED, 5-Zoll-TFT-Display, Tempomat und drei Fahrmodi.