5 Reiseenduros mit bester Preis-Leistung: Viel Enduro für's Geld

Wer ernsthaft abseits der Straßen fahren möchte, sollte weder schwer noch stark kaufen und auch nicht klein. Mit "klein" ist dabei der Durchmesser des Vorderrads gemeint. Der sollte für ernsthafte Offroad-Ansprüche über 19 Zoll messen. Auch sind Leistungen über 100 PS im Gelände nicht nötig, genauso wie zu viele Kilos hinderlich.
MOTORRAD testete 10 Enduros der 21-Zoll-Klasse. 5 davon erhielten in der 1.000-Punkte-Wertung eine Note in der Preis-Leistung von 2 oder besser. Ein hochinteressantes Segment.
5 Enduros mit 21-Zoll und Top-Preis-Leistung
Note 1,4: CFMoto 800 MT-X
Starker Auftakt der CFMoto 800 MT-X bei MOTORRAD. Mit einer 1,4 in der Preis-Leistungs-Wertung schloss sie die 1.000-Punkte-Wertung ab. Allerdings hauptsächlich über den fast ...