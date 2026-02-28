5 Reiseenduros mit bester Preis-Leistung: Viel Enduro für's Geld

Wer ernsthaft abseits der Straßen fahren möchte, sollte weder schwer noch stark kaufen und auch nicht klein. Mit "klein" ist dabei der Durchmesser des Vorderrads gemeint. Der sollte für ernsthafte Offroad-Ansprüche über 19 Zoll messen. Auch sind Leistungen über 100 PS im Gelände nicht nötig, genauso wie zu viele Kilos hinderlich.