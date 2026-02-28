Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

5 Reiseenduros mit bester Preis-Leistung: Viel Enduro für's Geld

5 Reiseenduros mit bester Preis-Leistung im Test
Viel Reiseenduro für's Geld

Reiseenduro klingt zunächst teuer. MOTORRAD testete 5 Modelle mit sehr guter und guter Preis-Leistung, d. h. für's Geld gibt's viel Enduro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.02.2026
Als Favorit speichern
Suzuki V-Strom 800 DE und Honda XL 750 Transalp Alpen-Master 2023
Foto: Jörg Künstle

Wer ernsthaft abseits der Straßen fahren möchte, sollte weder schwer noch stark kaufen und auch nicht klein. Mit "klein" ist dabei der Durchmesser des Vorderrads gemeint. Der sollte für ernsthafte Offroad-Ansprüche über 19 Zoll messen. Auch sind Leistungen über 100 PS im Gelände nicht nötig, genauso wie zu viele Kilos hinderlich.

MOTORRAD testete 10 Enduros der 21-Zoll-Klasse. 5 davon erhielten in der 1.000-Punkte-Wertung eine Note in der Preis-Leistung von 2 oder besser. Ein hochinteressantes Segment.

5 Enduros mit 21-Zoll und Top-Preis-Leistung

Note 1,4: CFMoto 800 MT-X

Starker Auftakt der CFMoto 800 MT-X bei MOTORRAD. Mit einer 1,4 in der Preis-Leistungs-Wertung schloss sie die 1.000-Punkte-Wertung ab. Allerdings hauptsächlich über den fast ...

Mehr zum Thema Enduro