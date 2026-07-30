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Honda CB 1000 R Gebrauchtcheck: Worauf muss ich beim Gebrauchtkauf achten?

Honda CB 1000 R im Gebrauchtcheck
Worauf muss ich beim Gebrauchtkauf achten?

Was bietet die Honda CB 1000 R gebraucht? Daten zum Fireblade-Motor, Tipps zu Combined ABS, großer Inspektion bei 24.000 Kilometern, Preisen und Zubehör.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.07.2026
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Detailaufnahme des Hinterradantriebs einer Honda CB 1000 R mit Kettenantrieb und Schwinge.

Wer Komponenten klug kombiniert, erschafft oft mehr als die ihrer Teile. Ob Honda mit diesem Mix-and-Match-Prinzip in Form der CB 1000 R ein echtes Funbike erschuf, zeigt MOTORRAD im Gebrauchtcheck.

Honda CB 1000 R: ein komplikationsloses Naked Bike

Ihre exotische Erscheinung hat sie ihrer Fülle an eigenständigen Designmerkmalen zu verdanken. Spätestens mit der Modellpflege im Jahr 2011 weiß sie die Blicke gekonnt auf sich zu ziehen – sei es durch die Tricolor-Lackierung in HRC-Farben oder durch die Überarbeitung der avantgardistischen Front mit Multireflektor-Scheinwerfer und siebenfacher LED-Positionsleuchte. Ebenfalls neu war ein konifizierter, Gold eloxierter Aluminiumlenker.

Heute ist die CB 1000 R mit dem Kürzel SC 60 ein interessantes Modell ...

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