4 Edel-Indians als Limited Edition: Handlackiert, teuer und nur in den USA

Wer sich seit Jahren auf die Edel-Modelle von Indian mit dem kurzen, aber teuren Namenszusatz "Elite" freute, muss wohl umdenken. Zur 250-Jahr-Feier der USA kommt die neue Signature Serie anstatt der Elite-Reihe.

Längerer Name, mindestens so teuer. Dafür mit für Indian außergewöhnlichen, teils knalligen Farben. Sehr fein.

4 Modelle, 4 Stile, ein Motor Die neue Signature Series folgt laut motorcycles.com der Elite-Serie nach. Entsprechend fällt Indians Wahl auf die 4 Top-Modelle des Hauses mit dem wassergekühlten Powerplus-V: die Indian Challenger und Pursuit , sowie die Chieftain Powerplus und Roadmaster Powerplus. Also jeweils die Bagger und Tourer im modernen Trimm und mit leichter Retro-Note und runden Scheinwerfern in den großen Verkleidungen.

Allen gemein: der wassergekühlte V2 namens Powerplus mit 1.834 Kubik, 181 Nm bei 3.800/min und 122 PS.

Klassisch weiß und knallgrün Zur Signature Series werden die 4 Top-Modelle von Indian, insbesondere durch den Lack. Von Hand aufgetragen rollen Pursuit und Roadmaster Powerplus an mit viel Frontier Pearl Finish mit Akzenten und Grafiken in Revere Red und Vigilant Blue wie bei der Pursuit oder Vigilant Blue mit Revere Red auf der Roadmaster. Klassisch und geschmackvoll.

Die Challenger und Chieftain Powerplus verlassen die mondäne Farbwelt und möchten auffallen. Hält die Challenger sich mit viel Schwarz namens Abyss Metallic und angedeuteten Flammen in knalligem Machined Silver und Red Alert doch noch zurück, will die Chieftain Powerplus auffallen: Ein knalliges, helles Venom Green and Cypher Green in unterschiedlichen Strichstärken und Schattierungen wirkt wie vom Custom-Künstler und nicht wie aus der Werkshalle. Vergleichbar mit der aktuellen Elite-Version der Pursiut in Deutschland, nur viel intensiver.

Indian Elite Sondermodelle 2025 in der Galerie

Aktuell nur in den USA Und damit kommen wir zu den Pain(t)point der 4 Modelle der Indian Signature Series: Sie sind aktuell nur in den USA zu haben, und dort auch nur in limitierter Stückzahl. Vollausgestattet mit den großen Soundsystemen mit 400 oder 600 Watt – je nach Anzahl der Koffer – starten die Preise bei über 40.000 Dollar:

Indian Chieftain Powerplus Signature Series ab 40.999 Dollar

Indian Challenger Signature Series ab 40.999 Dollar

Indian Roadmaster Powerplus Signature Series ab 46.749 Dollar

Indian Pursuit Signature Series ab 46.749 Dollar. Zum Vergleich: die aktuellen Elite-Modelle von Indian in Deutschland kosten zwischen 45.390 Euro und 47.790 Euro. Ob Indian die Signature-Modelle nach Europa bringt? Davon ist bislang nicht die Rede.