Motorräder
Enduro

Deine Meinung ist wichtig: Erfahrungen mit der Ducati Multistrada V4 S

Ducati Multistrada V4 S nach 100.000 Kilometern
Deine Probleme, Pannen und Positives zur V4-Multi

100.000 Kilometer lief die Ducati Multistrada V4 S im Dauertest von MOTORRAD. Welche Erfahrungen habt ihr mit der V4-Enduro gesammelt?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.08.2025
Als Favorit speichern

100.000 Kilometer stehen auf dem Tacho der Ducati Multistrada V4 S. Damit ist der Dauertest der großen Reiseenduro bei MOTORRAD beendet. Es folgte das Zerlegen und Vermessen des V4 mit dem Namen Gran Turismo, dem ersten modernen Motor von Ducati, der auf die Desmodromik verzichtete. Neben unseren Erfahrungen brauchen wir natürlich noch die euren, nur so wird der Abschluss wirklich rund.

MOTORRAD benötigt eure Erfahrungen mit der Multistrada V4

Egal, wie lange schon, oder wie viele Kilometer: Wer eine Ducati Multistrada V4 hat und fährt, ist wertvolle Quelle für MOTORRAD: Wir suchen Erfahrungen und Meinungen von euch. Gab es Probleme oder Pannen? Gibt es nur Gutes zu berichten oder bereut ihr den Kauf? Wen nervt der hohe Verbrauch oder die Werkstattkosten?

Schickt uns eine Mail oder ein Video

Für all das ist Platz im Dauertest-Abschluss der Ducati bei MOTORRAD. Schickt eine Mail an fabian@motorradonline.de mit eurer Story, einem Bild von euch und eurer Multi. Und vergesst nicht, den Namen der Person, die das Bild machte, anzugeben. Und wenn ihr Bilder von kaputten Teilen habt, nehmen wir die gerne mit einer genauen Beschreibung. Ihr könnt uns auch eine Videobotschaft hochkant schicken.