Deine Meinung ist wichtig: Erfahrungen mit der Ducati Multistrada V4 S

100.000 Kilometer stehen auf dem Tacho der Ducati Multistrada V4 S. Damit ist der Dauertest der großen Reiseenduro bei MOTORRAD beendet. Es folgte das Zerlegen und Vermessen des V4 mit dem Namen Gran Turismo, dem ersten modernen Motor von Ducati, der auf die Desmodromik verzichtete. Neben unseren Erfahrungen brauchen wir natürlich noch die euren, nur so wird der Abschluss wirklich rund.

MOTORRAD benötigt eure Erfahrungen mit der Multistrada V4 Egal, wie lange schon, oder wie viele Kilometer: Wer eine Ducati Multistrada V4 hat und fährt, ist wertvolle Quelle für MOTORRAD: Wir suchen Erfahrungen und Meinungen von euch. Gab es Probleme oder Pannen? Gibt es nur Gutes zu berichten oder bereut ihr den Kauf? Wen nervt der hohe Verbrauch oder die Werkstattkosten?