Neue KTM 1290 Super Adventure Bringt KTM das Einsteigermodell der großen Enduro?

KTM scheint an einem Einsteigermodell in die Großenduro-Welt zu arbeiten. Ohne Radar und semiaktivem Fahrwerk, dafür leichter und günstiger.

Es geht um gut 2.200 Euro. Um diesen Betrag ist eine BMW R 1250 GS als nackte Basisversion günstiger als die aktuelle "Basis"-Super-Adventure-S für 19.249 Euro. Soweit der schnelle Blick von Mattighofen nach München. Über den Alpen steht in Bologna die Multistrada V4 als Basis für 18.690. Ebenfalls deutlich günstiger als die KTM 1290 Super Adventure S und natürlich ein schlagendes Argument, die deutlich einfacherer Ausstattung hin oder her. Gerüchte um eine KTM 1290 Super Adventure ohne Buchstaben machen die Runde. Was ist drin und was könnte das kosten? Unbekannt, daher erstmal die aktuelle Super Adventure S in der Fotoshow.

KTM 1290 Super Adventure

Die aktuelle S kommt ab Werk mit einem semiaktiven Fahrwerk von WP und dem neuen Abstandstempomat mit Bosch-Radar. Diese beiden großen Bausteine pushen den Preis derzeit knapp über die 19.000er-Grenze. Da es bei BMW derzeit kein Radar in der GS gibt, muss für den Vergleich die Ducati herhalten. Deren S-Version mit elektronischem Fahrwerk und Radar kostet satte 2.900 Euro mehr als die Basis-V4. Rechnen wir das um auf die Super Adventure ohne Schnick-Schnack ergäbe das einen Preis von gut 16.400 Euro. Aufgerundet auf knapp 17.000 wäre eine Basis-Adventure immer noch günstiger als eine GS und noch dazu deutlich stärker motorisiert. Ein interessanter Gedanke, vor allem da die Basis-KTM laut den Gerüchten nur 240 Kilo statt 245 Kilo wiegen soll. Genaueres weiß man allerdings noch nicht.

Fazit

Es kursieren Gerüchte, KTM plane eine Basis-Version der 1290 Super Adventure. Leichter und günstiger, womöglich ohne semiaktives Fahrwerk und Radar. Im Reigen der Konkurrenz von GS und Multistrada ein passender Schachzug, da BMW und Ducati jeweils eine günstigere Einstiegsvariante bieten. Ob, wann und wie eine KTM 1290 Super Adventure ohne Zusatzbuchstaben kommt, ist noch offen.