Die einfachsten Dinge machen den größten Unterschied – und sind dennoch schwer zu verinnerlichen. Wohl eine der ersten Lektionen, die jeder lernt, der ein Motorradtraining bucht. Blickführung, Stehposition und – ganz wichtig: immer eine große Portion Lockerheit. Das und mehr lernt man beim Enduro Action Team im Lossatal in Sachsen, das seit über zehn Jahren Anfängern wie Profis die Möglichkeit bietet, ihre Offroad-Fahrtechnik zu verbessern, Selbstvertrauen zu stärken und zuletzt auch, jede Menge Spaß mit einer Reiseenduro zu erleben. MOTORRAD-Podcaster und Unterwegs-Redakteur Ferdinand Heinrich-Steige konnte nach mehreren Fahrtrainings für eine Reportage endlich ausprobieren, wie sehr sich ein Einzeltraining bezahlt macht. Direkt nach dem Fahrtraining sprach er mit Supermoto-Weltmeister und Instruktor Bernd Hiemer über die Erfahrungen im Training, wie man das Gelernte am besten dauerhaft behält und welches Motorrad ihm als Zweirad-Künstler am meisten Spaß macht. Alle Informationen über das Team, Trainingsangebote und Enduro-Touren findet ihr auf: www.enduroactionteam.com