Test auf Landstraße, Rennstrecke und Offroad: 4 große Reiseenduros im Extrem-Vergleich

Wenn ein Ding für vieles zu gebrauchen ist, spricht der Volksmund von der "eierlegenden Wollmilchsau". Auf Reiseenduros und ihr (angeblich) breites Einsatzspektrum bezogen, legt der PS-Redakteur seinen Schwur ab: Trau keinem Marketing!

Aber natürlich ist eine Adventure-Wumme der Supercruiser-Liga für viele Einsatzzwecke zu gebrauchen. Zum Beispiel bekofferte Urlaubsreisen mit Mutti, Klapphelm-Spazierfahrt in Neon-Kutte zum Riesenschnitzel-Treff oder ein Adventure, das in Ermangelung Toni-Bou-hafter Führungskompetenz auf dem erstbesten Schotterparkplatz scheppernd auf Grund geht. Hihi.