Motorräder
Enduro

Test auf Landstraße, Rennstrecke und Offroad: 4 große Reiseenduros im Extrem-Vergleich

4 große Reiseenduros im Extrem-Vergleichstest
Test auf Landstraße, Rennstrecke und Offroad

Inhalt von

Ducati Multistrada V4 S, KTM 1290 Super Adventure S, BMW R 1300 GS Trophy und Harley-Davidson Pan America 1250 Special im Test auf Landstraße, Rennstrecke und Offroad.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2026
Vergleichstest Ducati Multistrada V4 S, KTM 1290 Super Adventure S, BMW R 1300 GS Trophy, Harley-Davidson Pan America 1250 Special
Foto: Jörg Künstle

Wenn ein Ding für vieles zu gebrauchen ist, spricht der Volksmund von der "eierlegenden Wollmilchsau". Auf Reiseenduros und ihr (angeblich) breites Einsatzspektrum bezogen, legt der PS-Redakteur seinen Schwur ab: Trau keinem Marketing!

Aber natürlich ist eine Adventure-Wumme der Supercruiser-Liga für viele Einsatzzwecke zu gebrauchen. Zum Beispiel bekofferte Urlaubsreisen mit Mutti, Klapphelm-Spazierfahrt in Neon-Kutte zum Riesenschnitzel-Treff oder ein Adventure, das in Ermangelung Toni-Bou-hafter Führungskompetenz auf dem erstbesten Schotterparkplatz scheppernd auf Grund geht. Hihi.

Reiseenduros auf der Supermoto-Strecke

Was unser Metier angeht, die sportlich orientierte oder wenigstens lustoptimierte Gangart, steht den "Locker fünf Zentner"-Enduros ...

