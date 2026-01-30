Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Besser als die KTM-Schwester?: 21-Zoll-Enduro CFMoto 800 MT-X im Top-Test

CFMoto 800 MT-X Enduro im Top-Test
Besser als die KTM-Schwester?

China-Motorräder werden hierzulande immer noch belächelt. Ob das gerechtfertigt ist, klären wir im ausführlichen Top-Test der 21-Zoll-Reiseenduro CFMoto 800 MT-X.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.01.2026
Als Favorit speichern
Motorrad Top Test CFMoto 800 MT-X

CFMoto 800 MT-X. 9.499 Euro. Inklusive Nebenkosten. Und dazu 4 Jahre Garantie. Ein echtes Brett für eine ausgewachsene Mittelklasse-Reiseenduro mit Offroad-Kapazitäten, generöser Feature-Fülle und reichlich aufgetragener KTM-Hardware.

799er-Zweizylinder-Motor von KTM

Allen voran der wohlbekannte und üppig mit Meriten behangene 799er-Zweizylinder, mit dem KTM Großteile seiner heutigen Modellpalette begründete. Klingt doch eigentlich ganz verheißungsvoll, oder?

Was man auf jeden Fall schon vor der Erstbesteigung positiv festhalten kann, ist, dass die CFMoto 800 MT-X trotz offensichtlicher Blaupause vom Genre im Allgemeinen und der KTM 790 Adventure im Speziellen sichtlich um optische Eigenständigkeit bemüht ist.

Obenliegender Kotflügel und typischer ...

Mehr zum Thema Enduro