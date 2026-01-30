Besser als die KTM-Schwester?: 21-Zoll-Enduro CFMoto 800 MT-X im Top-Test

CFMoto 800 MT-X. 9.499 Euro. Inklusive Nebenkosten. Und dazu 4 Jahre Garantie. Ein echtes Brett für eine ausgewachsene Mittelklasse-Reiseenduro mit Offroad-Kapazitäten, generöser Feature-Fülle und reichlich aufgetragener KTM-Hardware.

799er-Zweizylinder-Motor von KTM Allen voran der wohlbekannte und üppig mit Meriten behangene 799er-Zweizylinder, mit dem KTM Großteile seiner heutigen Modellpalette begründete. Klingt doch eigentlich ganz verheißungsvoll, oder?

Was man auf jeden Fall schon vor der Erstbesteigung positiv festhalten kann, ist, dass die CFMoto 800 MT-X trotz offensichtlicher Blaupause vom Genre im Allgemeinen und der KTM 790 Adventure im Speziellen sichtlich um optische Eigenständigkeit bemüht ist.