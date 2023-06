Wie sieht eigentlich der Nachfolger einer R nineT oder einer Bonneville aus? Zumindest die erste Frage hat BMW mittlerweile beantwortet, und doch ist das schöngeistige Thema "Retro" komplexer, als die Motorräder es auf den ersten Blick vermuten lassen. Denn diese kombinieren alte (oder gefühlt alte) Designelemente wie Rundscheinwerfer, Tropfentank und Blechelemente mit moderner Technik. Viele wie z. B. besagte NineT oder Ducati Scrambler nutzen dabei ältere, meist luftgekühlte Motoren, die praktischerweise gleich jede Menge Firmen-DNA mittransportieren. Aber was ist mit Motorrädern, die schon vor der großen Retro-Welle klassisch waren? Ist Retro-Design nicht auch eine Sackgasse, aus der Honda mit seinen Neo Sports Café-Modellen auszubrechen versucht? Und ist die neue Suzuki Katana vielleicht eine erste Vorbotin eines 80er-Revivals? Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige versuchen PS-Chefredakteur Johannes Müller und MOTORRAD-Katalog-Macher Gerd Mayer außerdem zu ergründen, was den Trend ausgelöst hat und warum das Thema Retro mit seiner unglaublich vielfältigen Modellpalette mittlerweile womöglich den Zenit überschritten hat.

BMW R 1300 GS kommt am 28. September 2023

Patent für Hossack-Gabel an Honda Naked Bike

Lightning druckt Schwinge per 3D-Druck

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.