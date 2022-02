Royal Enfield Scram 411 Scrambler-Version der Himalayan für 2022

Offiziell bestätigt ist die Himalayan-Variante Scram 411 noch nicht. In Indien ist jetzt aber ein Verkaufsprospekt für das neue Modell aufgetaucht, das mehr Details zur Scram 411 benennt. Sie ist eindeutig auf verstärkten Straßeneinsatz ausgelegt. Im Unterschied zur Reiseenduro, die mit einem 21-Zoll-Vorderrad bestückt ist, trägt die Royal Enfield Scram 411 vorne ein 19-Zoll-Rad. Beim Hinterrad bleibt es bei 17 Zoll. Vorne wie hinten gehören Speichenräder zur Ausstattung. Die Bodenfreiheit reduziert sich um 20 auf 200 Millimeter. Den Namen Scram hatte sich Royal Enfield bereits schützen lassen.

Kleine, aber viele Änderungen

Um ihre Wandlung von der Reiseenduro zum Scrambler zu vollziehen, trennt sich die Enfield von ihrer Scheibe und bekommt dafür eine neu gestaltete Lampenmaske. Auch der Enduro-Kotflügel über dem Vorderrad verabschiedet sich. Der neue Fender sitzt jetzt direkt über dem Rad. Und statt den Schutzbügeln prangen vorne seitlich am Tank der Scram 411 Abdeckungen, die mit dem Schriftzug "411" versehen sind, während sich die neue Enfield für ihre Instrumente inklusive Navigationsmodul aus dem Regal der neuen 350er-Enfield Meteor bedient.

Die seitlichen Abdeckungen unter dem Sitz tragen an der Reiseenduro den Himalayan-Schriftzug. An der Scram 411 wird es an diesen Stellen einfachere Abdeckungen mit Lüftungsschlitzen geben. Auch beim Sitz gibt’s Änderungen: Während die Himalayan auf ein zweigeteiltes Polster setzt, ist die Royal Enfield Scram 411 mit einer durchgehendem Sitzbank ausgestattet.

Haltegriffe statt Gepäckträger

Der große Gepäckträger der Himalayan schrumpft an der Scram 411 zum Haltegriff für den Sozius. Das Rücklicht bleibt gleich, aber die hintere Radabdeckung wird für die Scrambler modifiziert. Auch in Sachen Federung sind nur wenige bis keine Veränderungen zu erwarten und auch der Tank bleibt der gleiche. Und der Motor natürlich! Schon der Name des Enfield Scramblers deutet daraufhin, dass es bei dem 411 Kubik großen Einzylinder der Himalayan bleibt, der 25 PS bei 6.500/min und 32 Nm bei 4.500/min leistet.

Markstart Frühjahr 2022

Der Markstart für die Scram 411 wird in Indien für das Frühjahr 2022 erwartet. Wie gehen davon aus, dass die Royal Enfield Scram 411 dann im Laufe des Jahres auch ihren Weg nach Europa findet. Die Himalayan kostet aktuell um 4.700 Euro, die Sram 411 könnte etwas darunter eingepreist werden, womöglich bei rund 4.590 Euro.

Fazit

Die Himalayan ist erfolgreich unterwegs, da liegt es nahe, mehr draus zu machen. Die Royal Enfield Scram 411 soll aber nicht als Variante der Reiseenduro kommen, sondern als eigenständiges Modell. Für alle, die bisher schon mit der Himalyan geliebäugelt haben, aber gerne etwas weniger Enduro-Flair hätten.