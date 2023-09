Universelles Chassis aus China

Das Chassis scheint sich die Cyclone RE 650 mit ihrer Vorgängerin RE 5 und der RE 3 zu teilen. Der Motor trägt im Stahlrahmen mit, die Aluschwinge ist in Aluelementen verschraubt. Der Radstand misst 1.435 Millimeter, die Cyclone RE 650 selbst misst 2.075 Millimeter in der Länge, 815 in der Breite und ist 1.140 Millimeter hoch. Fahrende nehmen in einer Sitzhöhe von 795 Millimeter Platz. Je nachdem wie breit das Motorrad baut, könnte es laut der Zahlen ein Mittelklasse-Bike sein, das es nicht ganz so groß gewachsenen Fahrern und Fahrerinnen ermöglicht, ganz bequem die Füße auf den Boden zu bekommen.