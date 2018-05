BMW G 310 R im 50.000 Kilometer-Dauertest

BMWs Einstiegs-Roadster G 310 R traf am 17.5.2017 in der Redaktion ein – nach einer ziemlich langen Vorlaufzeit. Direkt nach der ersten Fahrpräsentation im September 2016 hatte MOTORRAD die Fühler nach der kleinen Nackten im Programm der Münchner ausgestreckt. Auch, weil der Einzylinder mit seinen 34 PS aus genau 313 cm³ Hubraum in Indien gefertigt wird. Bleibt die spannende Frage: Stimmt die Qualität? Wohl nicht ganz – zumindest nicht bei den ersten Modellen. Anfang Oktober 2016 sollte die G 310 R in den Handel kommen. BMW stoppte die Auslieferung, sagte Probe­fahrten ab. Laut BMW entsprach ein ­Zulieferteil nicht den durch die eigene Qualitätsprüfung vorgegebenen Langzeit­eigenschaften. Aber es kam noch dicker: Mitte April 2017 folgte nach Auslieferung der ersten Exemplare ein Rückruf. Wegen vier Schrauben mit falschen Reibwerten an der Lenkerklemmung und eines Fehlers bei der Montage des vorderen Bremssattels musste BMW nachbessern.

Keine ganz so guten Vorzeichen für den Start der Dauertest BMW G 310 R, die aber ohne Zweifel ihre Qualitäten hat. Was die kleine BMW im Dauertest erlebt, lest ihr hier.