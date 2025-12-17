Starke neue 2-Zylinder-Roller: Zontes ZT 552T in 4 Varianten

Zontes ist einer der chinesischen Hersteller, die in Europa bereits seit einigen Jahren präsent sind, sowohl im Handel als auch auf der Straße. Mit preisgünstigen Modellen ab 125 Kubik, unter anderem mit Rollern. Aktuell gefragt sind die Zontes-Scooter der 368-Modellreihe, und darüber legt Zontes stark nach.

Neue 552-Modelle von Zontes Zwischenzeitlich angekündigt waren die 501-Modelle von Zontes, die mit genau 48 PS perfekt in die europäische A2-Klasse gepasst hätten. Allerdings mit "nur" einem Zylinder, und in der Kategorie der starken Maxi-Scooter sind mittlerweile zwei Zylinder der hohe Standard. Unter diesem Leistungsdruck legte Zontes zur EICMA 2025 die neuen 552-Modelle nach – mit Reihenzweizylinder-Motor.

Reihenzweizylinder-Motor mit 52 PS – oder 48 PS für A2? Über 50 PS sind für die neuen 552-Modelle von Zontes angekündigt. Deren wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor hat nicht 552, sondern 531 Kubik, dazu doppelte obenliegende Nockenwellen (dohc), 4 Ventile pro Zylinder und eine elektronische Benzineinspritzung von Bosch. Euro-5+-konforme Spitzenleistung sind angeblich 51 PS (38 kW) bei 7.250/min, das maximale Drehmoment beträgt demnach 56 Nm bei 5.500/min. Drossel-Versionen mit 48 PS (35 kW) für die A2-Klasse wären möglich und für Europa sinnvoll, sind jedoch bislang nicht bestätigt.

Sportliches Maxi-Scooter-Fahrwerk und 15-Zoll-Räder Roller-Standard ist das stufenlose Automatik-Getriebe (CVT) der neuen 552-Modelle von Zontes. Allerdings läuft der Endantrieb zum Hinterrad gekapselt per Zahnriemen, die Zweiarmschwinge ist ansehnlich aus Aluminium gefertigt, das Federbein einstellbar. Als Vorderradführung setzt Zontes eine ebenfalls einstellbare Upside-down-Telegabel ein, dazu radial angeschraubte Vierkolbenzangen an der Doppelscheibenbremse. Ebenfalls ABS-überwacht ist die hintere Scheibenbremse. Typisch für Maxi-Scooter sind die relativ großen Reifenformate: 120/70-15 vorn, 160/60-15 hinten.

Abenteuerliche Variante mit 17-Zoll-Vorderrad Ein Modell weicht davon ab: der Zontes ZT 552T G. Als trendiger Adventure-Scooter rollt er auf einem größeren Vorderrad mit der grob profilierten Reifengröße 120/70-17. Zudem kommen hier Kreuzspeichenräder (schlauchlos) zum Einsatz, und die Federwege sind etwas großzügiger ausgelegt.

Zontes ZT 552T – 4 Modelle als Varianten Zontes ZT 552T G – der starke Adventure-Scooter Zusätzlich zu den anderen Rädern und den etwas längeren Federwegen bekommt der Zontes ZT 552T G eine abschaltbare Schlupfregelung mit auf seinen bisweilen holprigen Weg. Weitere "Adventure"-Details sind Schutzbügel, Handprotektoren und zusätzliche Fußrasten zum Fahren im Stehen.

Zontes ZT 552T S – der praktische Maxi-Scooter für den Alltag Mit etwas großzügigeren Abmessungen bietet der Zontes ZT 552T S mehr Komfort und mehr Platz – auch für Gepäck oder Helme unter der klappbaren Sitzbank. Damit ist die S-Variante die wohl praktischste mit dem größten Alltagsnutzwert.

Zontes ZT 552T Z – der sportliche Maxi-Scooter Auf Basis der S-Variante positioniert der Zontes ZT 552T Z sich ebenfalls mit umfangreicher Ausstattung – aber mit deutlich sportlicherem Touch.

Zontes ZT 552T H – die leichte Version mit Aluminium-Rahmen Mit einem Hauptrahmen aus Aluminium statt aus Stahl, verdeckt von der Kunststoffverkleidung, ist der Zontes ZT 552T H deutlich leichter als die 3 anderen 552-Varianten. Angeblich wiegt die H-Version nur 178 Kilogramm (die anderen Modelle bis zu 212 kg). Allerdings fasst der Benzintank hier nur 14,5 statt 17 Liter. Zudem ist der Radstand beim H-Modell deutlich kürzer (1.445 mm statt 1.550 mm), was umso leichteres Handling erwarten lässt.

Technische Daten, Ausstattung und Details Diese modernen Ausstattungsdetails sind für alle vier 552-Modelle von Zontes vorgesehen: ABS und Schlupfregelung (abschaltbar beim G-Modell), 2 Fahrmodi, Tempomat, 7-Zoll-Display mit Connectivity, Reifenluftdruck-Anzeigen, USB-Steckdosen (A und C), Funkschlüssel-System, elektrisch einstellbarer Windschild, Griffheizung und Sitzheizung. Wahrscheinlich nicht für Europa gedacht sind hingegen die 2 Kameras an Front und Heck der 4 Maxi-Scooter.

Zontes ZT 552T neu für 2026 – Verfügbarkeit und Preise Im Laufe des Jahres 2026 sollen die neuen 552-Modelle von Zontes in den Handel kommen. Insider erwarten jedoch, dass es wohl bis Ende des Jahres dauern wird – oder sogar noch bis 2027. Informationen zu den Preisen liegen bislang keine vor.