Zweitakter mit Kompressor: Simson mit über 20 PS

Youtube-Star Sib und sein Haisl-Shop in der Oberpfalz haben sich ins kollektive Gedächtnis der Zweitakt-Fans eingebrannt: mit der Megasgas 700 und der Tworbo Stroke – letztere mit Aufladung per Abgasturbolader.

Simson-Tuning von Sib aus dem Haisl Sein erstes Simson-Projekt ging Sib im Jahr 2025 ebenfalls mit Turbo-Power an. Doch der betagte Antrieb der Kult-50er machte da nicht so richtig mit. Also schwenkte der Haisl-Schrauber um – von Turbo auf Kompressor.

Turbo und Kompressor für die Simson S 51 Allerdings schnallte Sib den Kompressor nicht dem eh schon überstrapazierten Original-Motor seiner Simson S 51 um. Stattdessen besorgte er ihr ein starkes Upgrade: Bei den Simson-Spezialisten von Lang Tuning in Sachsen holte Sib einen komplett neuen Motor ab, Racing-Typ LT90N mit Membran-Einlass und CNC-gefrästen Aluminium-Teilen.

Zweitakt-Motor LT90N von Lang Tuning Zum 90er-Rennmotor mit 5-Gang-Getriebe bekam die Simson S 51 einen 28er-Vergaser von Polini samt Benzinpumpe verpasst, zudem einen modifizierten Auspuff – und schließlich den Kompressor. Als passendes Format fand Sib den weitverbreiteten Typ AMR 300.

Kompressor AMR 300 Wobei "passend" hier nur proportional zu verstehen ist, nicht als "plug & play". Die Adaption des Kompressors mitsamt Riemenantrieb von der Kurbelwelle war sogar für Sibs Verhältnisse ziemlich aufwendig.

Erste Messung auf dem Prüfstand Auf seinem Prüfstand hatte Sib zuvor eine Anfangsmessung mit der Simson gemacht, mit dem 90er-Motor von Lang Tuning, aber noch ohne Kompressor. Starkes Ergebnis: 19 PS bei circa 10.000/min. Damit verlief auch die erste Testfahrt "vielversprechend".

Mehr Druck und stärkerer Durchzug Noch mehr Druck – im wahrsten Sinne des Wortes – hat Sibs Simson jetzt mit dem Kompressor. Im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist die bessere Zylinderfüllung als stärkerer Durchzug zu spüren. Wobei einiges an Druck durch das Pop-off-Ventil verpufft – verpuffen muss, denn noch mehr Luft kann der 90er-Zweitakter nicht verarbeiten.

Schnelle Simson mit über 20 PS Ohne langwierige Abstimmung und Gemisch-Optimierung ergaben die ersten Prüfstandläufe mit der Kompressor-Simson um 22 PS bei 10.000/min – also in der Spitze nur 3 PS mehr Leistung als mit dem 90er-Racing-Motor ohne Aufladung. Sibs Kommentar: "Sicherlich könnte man da mehr rausholen, wenn man es ernst nimmt. Aber für mich ist das ein Spaßprojekt."

Kompressor-Simson aus dem Haisl rennt über 100 km/h Dass das perfekte Finish bisheriger Eigenbau-Bikes aus dem Haisl bei der Kompressor-Simson fehlt, ist gleich auf den ersten Blick zu sehen: kein Edel-Trimm, keine Upgrades am Fahrwerk oder an den (Trommel-)Bremsen. Umso "sportlicher" ist die gestiegene Höchstgeschwindigkeit: Über 100 km/h mit der kurzen Original-Übersetzung rennt die "Simme" unter Druck.