Ducati Multistrada 950 im 50.000 km-Dauertest

Nur 15 Monate dauerte es, bis die Ducati Multistrada 950 die Dauertest-Distanz bei MOTORRAD abgespult hatte. Das Sprinttempo bis zur 50.000-Kilometer-Marke ist ein gutes Zeichen. Viel mehr als eine immer wieder rupfende Kupplung bremste die kleine Multi schließlich auch nicht ein. Schlug sich die kleine Reise-Duc auch in Kundenhand so tapfer? Auf Antworten auf diese Frage – am besten mit einem Foto von Besitzer und Bike - wartet MOTORRAD. Schreibt uns einfach per E-Mail.

Das Dauertestmotorrad trat am 4.5.2017 ausgerüstet mit dem Touring-Paket, bestehend aus Hauptständer und einem Satz Kunststoff-Koffern, Aufpreis 748,51 Euro, den Dauertest an und hat bis kurz vor den Weihnachtsferien bereits über die Hälfte der Dauertest-Distanz hinter sich gebracht. Dass auf den bis dahin zurückgelegten 25.797 Kilometern exakt 118-mal getankt wurde, liegt nicht etwa an der geringen Reichweite des Vielstraßen-Motorrads, sondern an der Vorgabe, es stets vollgetankt zu übergeben. Der tatsächliche Verbrauch schwankte zwischen rund 4,5 Litern beim gemütlichen Cruisen und gut eingeschenkten acht Litern im gestreckten Galopp auf der Autobahn. Im Mittel lag der Verbrauch bis dato bei 5,7 Litern, was bei 20 Liter Tankinhalt für 350 Kilometer Strecke gut ist. Probleme oder Ausfälle bis dahin: keine. Ärgerliche Auffälligkeiten: durchaus.

Kilometerstand: 38.795, 06/2018 Bei knapp über 36.000 km notierte Kollege Imre Paulovits erste Auffälligkeiten beim Starten. Der Starter dreht zu langsam, es gibt ein klackendes Geräusch beim Lösen des Anlasser-Freilaufs und es sind immer mehrere Startversuche nötig, bis der V2 läuft. Bei Kilometer 38.795 springt sie dann gar nicht mehr an und wandert Huckepack beim Pannendienst zum Händler in Zürich. Der attestiert eine zerstörte Anlaufscheibe unter dem Anlasserfreilauf die letzteren beschädigt hat. Wohl eine Folge eines Montagefehlers. Nachdem alle beschädigten Teile ersetzt waren, sprang die Duc auch wieder tadelos an.

Bei Ducati Deutschland wurde die Duc überprüft. Kilometerstand: 35.105, 5/2018 Auf einem längeren Korsika-Tripp begleitete die Multistrada den MOTORRAD-Reifentest. Zurück in Deutschland stand die 30.000-km-Inspektion an. In deren Rahmen wurde der Kupplungszug getauscht. Zudem wurden unter anderem Ventile eingestellt, die Zahnriemen und die Bremsbeläge hinten gewechselt. Die hintere Bremsscheibe nist kurz vor der Verschleißgrenze, wurde von der Werkstatt angemerkt. In Summe kostete der Service rund 1.385 Euro. Bei 29.353 km gab es einen neuen Satz Michelin Anakee III-Reifen. Das Getriebe lässt sich nach wie vor schwer schalten, die Kupplung rupft bei kaltem Motor und kommt schlagartig. An der Tankstelle kam es dann zu einem Zwangsstopp. Der Anlasser dreht zwar, wirft den V2 aber nicht an. Hier scheint der Freilauf nicht mehr mitzuspielen. Ducati Deutschland hat sich den möglichen Defekt angeschaut. Anlasserfreilauf und auch die Stahlscheiben der Kupplung wurden getauscht. Jetzt springt die Duc wieder an und auch die Kupplung lässt sich besser dosieren. Bei 35.000 km wurde zudem ein neuer Reifensatz fällig. Jetzt steht die Multistrada auf Bridgestone A40. Weiter unter Beobachtung steht der Öldurst der Duc. Seit der Inspektion musste bereits wieder rund 1 Liter Schmierstoff nachgefüllt werden.

Kilometerstand 26.900, 2/2018 In neun Monaten hat die kleine Multistrada mittlerweile rund 27.000 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht, einschließlich Weihnachtspause, rund 3.000 Kilometern pro Monat. Die Gründe: Sie läuft größtenteils problemlos, zuverlässig, schnell und komfortabel. Einzige Kritikpunkte sind die für manchen Fahrer zu lautstarken Luftverwirbelungen der Scheibe, der plärrende Motorsound sowie die in kaltem Zustand kaum zu dosierende Kupplung. Trotz mittlerweile zweimaliger Justage der Kupplungs- Beölung, mit der die Dosierbarkeit in Maßen zu beeinflussen ist, blieb dieses Manko bis heute erhalten. Sobald der Motor handwarm ist, verringern sich die Bedienschwierigkeiten.

Kilometerstand: 25.797, 1/2018, Zwischenbilanz Bereits der erste Eintrag im Fahrtenbuch von Testredakteur Andreas Bildl gilt dem Getriebe, das wohl noch etwas Einlaufzeit benötige. Der zweite, geschrieben von FUEL-Mann Rolf Henniges, den in Sachen Eigenheiten von Zweirädern nichts mehr schockieren kann, galt der Kupplung, mit der er sicher kein Freund werde. Zwei weitere Fahrer schalten die Duc als Luftpumpe und Low Performer, revidierten ihre Meinung aber, nachdem ihnen aufgezeigt wurde, wie man die Leistung im, dies zur Entschuldigung der Kollegen, nur bedingt selbsterklärenden Menü von LOW wieder auf SPORT stellt. Tatsächlich klafft zwischen diesen beiden Modi eine Lücke von 38 PS (109 zu 71). Das degradiert den Sprinter zum Ackergaul. Sobald alle Pferde zum Dienst antraten, waren die Klagen diesbezüglich perdu. Dafür monierten andere Fahrer dann ein leichtes Pendeln, sobald mit Koffern über 170 km/h gefahren wurde. Offensichtlich reagiert die Duc recht sensibel auf Fahrergrößen, denn beim Autor (1,86 Meter) trat dieses Phänomen nicht auf. Dafür empfand dieser, dass es hinter der Serienscheibe, egal in welcher Position sie eingestellt ist, arg laut zuging, was in Verbindung mit dem ebenfalls unter Last heftigen Röhren aus der Airbox auf langen Strecken etwas nervt. Nach 7.600 Kilometern war der erste Reifensatz fällig, zudem 350 Milliliter Öl. Besonders auf schnellen Autobahn-Etappen gönnt sich die Multi etwas Schmierstoff. Es ist also ratsam, den Ölstand im Auge zu behalten, was angesichts des Schauglases auch kein Problem darstellt. Insgesamt mussten bis dato 2,4 Liter nachgefüllt werden, im Schnitt also rund 0,1 Liter auf 1.000 Kilometer, allerdings mit steigender Tendenz.

Wiederkehrende Krtik liefert die Kupplung, die schon mehrfach nachjustiert wurde - bislang ohne Erfolg. Kupplung, Kupplung, Kupplung Weiterhin wurden die recht unmotiviert aufleuchtenden Lampen für Leerlauf und Reserve öfters erwähnt, und natürlich die Kupplung. Die 15.000er-Inspektion (424 Euro) beinhaltete neben einer Justage derselben auch einen Satz Bremsbeläge hinten. Kurz danach gab es den ersten von insgesamt drei Plattfüßen (einer hinten, zwei vorne), die zwar für die Betroffenen ärgerlich waren, aber nicht dem Motorrad zuzuschreiben sind. Leider wurden die Klagen über die besonders in kaltem Zustand rupfende Kupplung nicht weniger, weswegen diese bei Kilometerstand 24.150 im Beisein von MOTORRAD abermals justiert wurde. Jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Bei dieser Gelegenheit erfolgte auch der Anbau einigen Ducati-Originalzubehörs. Während die Motorschutzplatte sowie die Sturzbügel nebst Nebelscheinwerfern eher der Optik als dem Alltagsnutzwert geschuldet sind, waren die dreistufigen Heizgriffe in der aktuellen Jahreszeit hochwillkommen, auch die größere Tourenscheibe lässt sich gut an, wenngleich die Bewährungsprobe auf einer ausgiebigen Reise noch aussteht. Die steht den Aluboxen ebenfalls noch bevor, die erste Nacht im Freien führte bei einer Schließe bereits zu leichter Korrosion. Quasi zu Weihnachten bekam die Duc einen neuen Kettensatz sowie die Radlager hinten, Kosten alles in allem rund 560 Euro. Weitgehend Einigkeit und Freude herrscht im Fahrtenbuch über die fahrerischen Qualitäten der Duc: sportlich drehfreudiger Motor, ausgewogenes, homogenes Fahrwerk, das sowohl straff genug für die sportliche Einlage als auch hinreichend komfortabel für Slow-Bike-Runden ist, das Ganze gepaart mit einer komfortablen Unterbringung für Fahrer und Beifahrer. Eine rundherum gelungene Reiseenduro also.