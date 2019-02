So wird der Sportec M7 RR ab März 2019 in den Dimensionen 120/70 R 19 und 170/60 R 17 auf den Markt kommen, die auf viele aktuelle Großenduros passen. Ab April 2019 wird der Sportreifen dann zusätzlich in den „klassischen“ Reifengrößen vieler Motorräder in dieser Kategorie – 110/80 R 19 und 150/70 R 17 – verfügbar sein.

Künftig können auch große Enduros von den Qualitäten des Sportreifens profitieren.

Von den neuen Dimensionen können so Modelle wie die Aprilia Caponord 1200 Rally (MY 2015), die BMW R 1200 GS; Adventure (MY 2013-16), R 1200 GS (MY 2017), R 1250 GS / Adventure (MY 2019), R nineT Urban G/S, R nineT Scrambler (19"/17") (MY 2016-), die Ducati Multistrada 950 (MY 2017-), Multistrada Enduro 1260 (MY 2019-), Scrambler Desert Sled (MY 2017-) und die

Triumph Tiger 1200 (MY 2018-), Tiger Explorer (MY 2016-) profitieren.

Die kleineren Dimensionen sind auf folgende Modelle zugeschnitten: BMW R 850 GS; R 1100/1150 GS/Adv., R 1200 GS/Adv. (MY 2004 -08), Honda Varadero 1000, Crosstourer, KTM 1050 Adventure / 1090 Adventure, Moto Guzzi Stelvio 1200 8V / 1200 NTX, V85 TT (MY 2019), Suzuki V-Strom DL 650 / DL 1000, Triumph Tiger Explorer/XC, Tiger 800, Tiger (T 709, 709EN), Yamaha XTZ 1200 Z Super Ténéré.

Die entsprechenden Reifen-Freigaben sollen parallel zur Auslieferung der Reifen zum Download bereitstehen, ergänzende Homologationen dieser neuen Reifen für weitere Modelle sind in Vorbereitung.