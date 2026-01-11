5 Bikes mit dem höchsten Komfort: Alltags-Wertung im Test bei MOTORRAD

Ausstattung, Ergonomie, Gepäck, Licht, Reichweite, Verarbeitung, Gewicht und Zuladung sind nur einige der Disziplinen, die MOTORRAD in der Wertung für den Alltag testet. Innerhalb der 1000-Punkte-Wertung kann ein Bike 250 Punkte im "Alltag" erreichen.

Übrigens Die Alltagswertung von MOTORRAD bewertet nicht, ob das Bike ein passables Pendlerbike oder Daily-Driver ist. Wer das sucht, sollte die Wertungen für Kosten und die Note der Preis-Leistung als Entscheidungsgrundlage nehmen. Hier die 5 besten "Alltags-Bikes" aus dem Test-Jahr 2025 Platz 5: Suzuki V-Strom 1050 Jawohl, es gibt sie noch: die feingereifte V2-Enduro von Suzuki. Die V-Strom 1050 ist mittlerweile sogar als Version mit 21-Zoll-Vorderrad zu haben. 183 Punkte im Alltag bringen ihr den 5. Platz im Komfort-Ranking.

Ihre Top-Disziplinen sind die Gepäckunterbringung mit 8 von 10 Punkten sowie die Reichweite von 435 Kilometern (28 von 30 Punkten). Einzig die Ergonomie für den Beifahrer lässt zu wünschen übrig. Und bei Licht ist noch Luft nach oben. Trotzdem: Mit einer Preis-Leistungs-Note von 2,4 ist die Suzuki V-Strom 1050 ein äußerst attraktives Modell in diesem Ranking.

Platz 4: Yamaha Tracer 9 GT+ Schon deutlich weiter springt die Yamaha Tracer 9 GT+ im Alltag. 195 Punkte sind nur 5 Zähler entfernt vom Top-Wert des Jahres. Wobei die Yamaha das mit einem hohen Preis kombiniert, was die Note 3,2 in der Preis-Leistung erklärt.

In der Alltagswertung punktet die Tracer 9 GT+ in den Disziplinen Ausstattung (29 von 30), Fahrwerk-Einstellmöglichkeiten (10 von 10) sowie Reichweite (27 von 30, 416 km). Luft nach oben ist noch im Hinblick auf Ergonomie und bei der Zuladung.

Platz 3: Ducati Multistrada V2 S Mit 197 Punkten setzt sich die Ducati Multistrada mit ihrem neuen V2 auf Platz 3 der Top-Bikes 2025 in der Alltags-Wertung von MOTORRAD. Interessant: Sie hat zwar nur 2 Alltags-Punkte mehr als Platz 4, dafür aber mit 734 Punkten satte 30 Punkte mehr in der gesamten 1000-Punkte-Wertung.

Die Ducati brilliert in den Disziplinen Fahrwerks-Einstellbarkeit (10 von 10), Zuladung (10 von 10), Ergonomie (46 von 60) und Reichweite (26 von 30, 413 km). Im Test konnte die Multi bei der Verarbeitung (12 von 20) nicht überzeugen und beim Top-Modell könnten 26 von 30 Punkten in der Ausstattung als ein Makel aufgefasst werden.

Platz 2: Triumph Tiger 900 GT Pro Platz 2 im Alltag nimmt die Triumph Tiger 900 GT Pro ein. Sie holte im Testjahr 2025 starke 198 Punkte und erfreut mit einer Preis-Leistungs-Note von 2,5 und ihrer hohen Reichweite von 455 Kilometer.

Sie brilliert weiterhin in den Disziplinen Ausstattung (28 von 30), Reichweite (30 von 30) sowie Zuladung (9 von 10). Wirklich schwach ist sie in keiner Disziplin, doch Zuladung (5 von 10) und Windschutz (13 von 20) zeigen noch Entwicklungspotenzial.

Platz 1: Ducati Multistrada V4 S Mehr geht nicht: 200 Punkte im Alltag. Doch eine Note 4,0 in der Preis-Leistung. Die Ducati Multistrada V4 S erkauft ihre hohe Wertung mit einem hohen Preis. Sie ist seit Jahren die meistverkaufte Ducati Deutschlands.

In der Alltagswertung hat sie zwar keine Top-Disziplinen mit voller Punktzahl, dafür hat sie fast keine Schwäche. Einzig das Gewicht von 256 Kilo vollgetankt bringt nur 4 von 10 Punkten. Aber Komfort wiegt eben.

Fazit