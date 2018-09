BMW G 310 RR Concept (2019)

BMW fertigt in Indien zusammen mit Partner TVS seine G 310-Baureihe. TVS selbst hat mit der Apache RR 310 bereits vor geraumer Zeit ein Einsteiger-Supersportmodell mit der Technik der G 310 vorgestellt. Jetzt scheint BMW nachzuziehen und selbst die G 310-Serie um einen Sportler für Einsteiger anzureichern.

Vorgestellt wurde das BMW G 310 RR Concept-Bike jetzt auf den BMW Motorrad Days in Japan, wo das japanische Motorradportal bikebros den Sportler abgelichtet hat.

Der Prototyp trägt viel Carbon.

Wenig überraschend orientiert sich das BMW G 310 RR Concept stark an der indischen Apache. Aufgepeppt wird der Prototyp mit einer Frontverkleidung im S 1000 RR-Stil sowie einer Under-Seat-Auspuffanlage und tief angeschlagenen Lenkstummeln.

Weitere Highlights sind die komplett in Sichtcarbon ausgeführten Anbauteile. So tragen Tank, Verkleidung, Heck und diverse Anbauteile ihre Carbonstruktur offen zur Schau. So wirkt die G 310 RR fast wie eine kleine HP4 Race.