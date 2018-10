Tarform Elektromotorrad

Auch Tarform will sich dem Thema motorisiertes Zweirad aus einer völlig neuen Richtung angenähert haben - herausgekommen ist dabei ein Elektromotorrad von herkömmlichem Zuschnitt im Retro-Look.

Rund 145 km Reichweite

Die Räder an sich kommen als klassische Drahtspeichenkonstruktion und sind mit stark profilierten Reifen bezogen. Die sorgen zusammen mit der Ledersitzbank und verschiedenen Kupferapplikationen für den Retro-Touch. Verzögert wird mit konventionellen Scheibenbremsen. Die Beleuchtung an Front und Heck setzt natürlich auf LED-Technik, ebenso wie die Blinker, die in den Lenkerenden untergebracht wurden. Zum Elektromotor, der zusammen mit der Batterie den kompletten Raum unterhalb der Tankattrappe füllt, machen die Entwickler noch keine Angaben, die Reichweite soll bei rund 145 Kilometer liegen. Der Endantrieb erfolgt über eine sehr offen laufende, aber herkömmliche Kette.

Relativ diffus gehalten sind auch noch die Infos zu den Bordsystemen. Verschiedene Fahrmodi sind voreinstellbar, zudem sollen Sensoren potenzielle Gefahren im Fahrzeugumfeld detektieren und den Piloten entsprechend warnen. Nicht fehlen dürfen auch Konnektivitätsfeatures