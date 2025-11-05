Neue Reiseenduro mit 113 PS, dazu leicht und sportlich: CFMoto 1000 MT-X

Im Frühjahr 2025 erfolgte die Markteinführung der CFMoto 800 MT-X mit 95 PS (EU: 91 PS) starkem Reihenzweizylinder-Motor, und für 2026 legt CFMoto da noch eine Schippe nach. Die neue CFMoto 1000 MT-X war in der Gerüchteküche zunächst mit Dreizylinder-Motor erwartet worden, doch zur EICMA 2025 erschien sie mit neu entwickeltem Zweizylinder-Motor.

CFMoto 1000 MT-X mit neuem Zweizylinder-Motor Mit genau 946 Kubik kommt der wassergekühlte Twin der CFMoto 1000 MT-X auf 113 PS (83 kW) bei 8.500/min sowie auf 105 Nm bei 6.250/min. Insgesamt 8 Ventile mit dohc-Ventiltrieb sind moderne Standards, zudem erwähnenswert ist die elektronische Benzineinspritzung von Bosch. Und das 6-Gang-Getriebe bekommt ab Werk einen Quickshifter verpasst. Herausragend ist das geringe Gewicht des neuen Motors, angeblich nur 56 Kilogramm.

Leichtes Sport-Enduro-Fahrwerk Insgesamt positioniert die neue CFMoto 1000 MT-X sich als leichte, sportliche Reiseenduro. Als Trockengewicht nennt CFMoto knapp unter 200 Kilo (199 kg), fahrbereit mit allen Flüssigkeiten und vollem 22,5-Liter-Benzintank wiegt die 1000 MT-X angeblich 222 Kilogramm.

Kayaba (KYB) und Pirelli Dabei kommt für die neue CFMoto 1000 MT-X "schwere Qualität" zum Einsatz, beispielsweise die Drahtspeichenräder mit verstärkten Aluminiumfelgen. Konsequent Enduro sind die grobprofilierten Reifen (Pirelli Scorpion Rally STR) in diesen Formaten: 90/90-21 vorn, 150/70-18 hinten. Upside-down-Telegabel und Federbein von Kayaba (KYB) sind voll einstellbar und ermöglichen jeweils bis zu 230 Millimeter Federweg.

Bosch und Brembo So kommt die CFMoto 1000 MT-X auf 87 Zentimeter sportliche Sitzhöhe, doch alternativ soll eine etwas tiefere Variante mit 83 Zentimeter verfügbar sein. Nutzerfreundlich sind zudem die Assistenzsysteme von Bosch, ABS und Schlupfregelung, jeweils schräglagensensibel mit 6-achsiger IMU und zudem einstellbar. Und die insgesamt 3 Scheibenbremsen liefert Brembo.

Moderne Ausstattung auf gehobenem Niveau Gehobene Ausstattung bietet die neue CFMoto 1000 MT-X auch im Cockpit, mit besonders großem TFT-Display (8 Zoll) samt Reifenluftdruckanzeigen und Connectivity. Außerdem sind Tempomat, Griffheizung und Sitzheizung hier Grundausstattung. Windschild und Hebel sind einstellbar.