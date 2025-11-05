V4-Superbike droht mit über 210 PS bei unter 200 Kilo: CFMoto V4 SR-RR

Als Prototyp hat CFMoto sein Prestige-Objekt zur EICMA 2025 präsentiert. Doch dass aus der V4 SR-RR bald ein Serienmodell wird – mindestens eines -, daran gibt es kaum Zweifel.

CFMoto V4 SR-RR als Prestige-Objekt zur EICMA Mit den übertrieben großzügigen Aerodynamik-Winglets an der Front der CFMoto V4 SR-RR soll wohl signalisiert werden: "Achtung, ich komme!". Sowohl gegenüber der Superbike-Klientel als auch der etablierten Superbike-Konkurrenz, von A wie Aprilia bis Y wie Yamaha.

V4-Motor mit 997 Kubik und über 210 PS Den selbst entwickelten V4-Motor hatte CFMoto bereits zur EICMA 2024 erstmals gezeigt und damals "V.04 Core of Speed" genannt (siehe oben in der Bildergalerie). Neueste Eckdaten zur EICMA 2025 sind, nach wie vor: 997 Kubik und über 210 PS. Angepeilt sind dem Vernehmen nach mindestens 212 PS (156 kW) bei 14.500/min – Euro-5+-konform mit Straßenzulassung und somit auf aktuellem Superbike-Niveau.

Weniger als ein Kilogramm pro PS – Superbike-Niveau Zur CFMoto V4 SR-RR ist zudem ein Fahrzeug-Gesamtgewicht unter 200 Kilogramm angekündigt, fahrbereit mit Sprit im Tank. Auch da hat die etablierte Superbike-Konkurrenz die Messlatte hoch- beziehungsweise tiefgelegt. Zielvorgabe dort wie hier: weniger als ein Kilogramm pro PS.

Top-Elektronik mit semi-aktivem Fahrwerk Dass Elektronik und Assistenzsysteme der CFMoto V4 SR-RR ebenfalls auf Top-Niveau funktionieren sollen, ist im Superbike-Kontext obligatorisch. Zudem kündigt CFMoto den Einsatz semi-aktiv geregelter Fahrwerkskomponenten an. Von welchem Zulieferer die kommen, ist bislang unklar. Bei den Bremsen setzt CFMoto offensichtlich auf das Beste aus dem Hause Brembo und bei der hochgezogenen Abgasanlage aus leichtem Titan auf Akrapovic.