6 Naked Bikes im MOTORRAD-Test: Die besten Naked Bikes bis 100 PS

Das beste Naked Bike bis 100 PS in den Tests bei MOTORRAD 2025 wird nicht oft gekauft. Dagegen ist Platz 2 der Liste das meistverkaufte Bike des Jahres. Und selbst das nach Punkten schwächste Modell steht weit oben in der Gunst der Käufer.

Die 6 besten Naked Bikes bis 100 PS Und wer die Summe der 1000-Punkte-Wertung der besten Naked Bikes 2025 betrachtet, wundert sich womöglich noch stärker, denn: Das beste Bike der Klasse ist dem Modell auf Platz 2 so deutlich überlegen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Suzuki bisher weniger als ein Drittel der GSX-8 S absetzte als Honda die Hornet 750.

Doch selbst nach diesem Spoiler bleiben die übrigen 4 Plätze der Liste ein hochinteressantes Feld, auf dem Newcomer mit Evergreens und Mid-Agern konkurrieren.

Motoren von 68 bis 92 PS Zugegeben, die Klasse bis 100 PS ist in diesem Vergleich von Testergebnissen nicht annähernd voll. Tatsächlich leistet die nackte Mittelklasse zwischen 68 und 92 PS, die in Motoren zwischen 649 und 776 Kubik entsteht. 4 der 6 Motoren zählen dabei nur 2 Zylinder, einzig die Triumph und die CFMoto fuhren per Drilling durch die Tests.

Platz 6: Kawasaki Z 650 Schon sehr weit abgeschlagen steht die Kawasaki Z 650 mit 629 Punkten auf Platz 6 der Liste. Technisch das älteste Modell, dazu das motorisch schwächste. Immerhin mit 188 Kilo eines der leichteren Kräder und mit nur 790 Millimetern Sitzhöhe das Zugänglichste.

Und mit einer Preis-Leistungs-Note von 1,3, ein sehr ausgewogenes Bike. Dazu mit weit über 2.000 Neuzulassungen in diesem Jahr eines der erfolgreichsten Motorräder Deutschlands. Und das bereits seit Jahren.

Platz 5: CFMoto 675 NK Mit 650 Punkten steht die CFMoto auf Platz 5 der besten Naked Bikes bis 100 PS, die 2025 von MOTORRAD getestet wurden. Und sie scheiterte nur ganz knapp daran, auf Platz 4 zu kommen.

Maßgeblicher Grund: der Motor. Zwar mit 89 PS auf 675 PS einer der stärksten, doch am schlechtesten abgestimmt. Der Motor wirkte müde, was ordentlich Punkte kostete. Mit besserem Mapping stünde die 675 NK weiter oben, da sie das beste Fahrwerk, mit die beste Ausstattung und die beste Preis-Leistungs-Note erhielt.

Platz 4: Yamaha MT-07 Hauchdünn hält die Yamaha MT-07 den Platz 4 vor der CFMoto. 651 Punkte sind für Yamahas Evergreen weiterhin ein hervorragendes Ergebnis, denn mit im Vergleich wenigen 73 PS und dem einfachen Fahrwerk holt die MT alles raus, was geht.

Trotzdem zeigt gerade die Motorwertung: Yamaha müsste hier langsam wirklich größer denken, um den Platz in den Top 10 der Neuzulassungen auf Dauer zu halten und vielleicht wieder zu alter Größe zu finden.

Platz 3: Triumph Trident 660 Gerade vor dem Platz 3 wird die Leistung der Yamaha sichtbar, denn die Trident 660 kann sich mit 656 Punkten kaum absetzen. Trotz mehr Leistung, besserem Motor und besserem Fahrwerk.

Im Kontext Motor: Triumph stimmt den Triple so gut ab, wie CFMoto es annähernd hätte tun sollen, denn der Trident-Antrieb fährt trotz deutlichem Defizit an Hubraum zum 1. und 2. Platz vorn mit.

Platz 2: Honda CB 750 Hornet Bang for the Buck. Mehr Leistung für weniger Geld bietet niemand. Doch ihr starker Motor ist gar nicht der Grund für die 669 Punkte im Test. Die Hornet sammelt einfach in jeder Kategorie fast geräuschlos Punkte ein, was den 2. Platz im Test-Ranking bis 100 PS für 2025 ergibt.

Für 2026 bietet Honda die Hornet ausschließlich mit der automatisierten Kupplung E-Clutch. Und das dürfte an der glatten 1 in der Preis-Leistungs kaum etwas ändern.

Platz 1: Suzuki GSX-8S Nur 771 Neuzulassungen hatte die Suzuki GSX-8S Stand Ende Oktober 2025 auf der Liste. Und damit nur ein Drittel der Hornet. Und obwohl die GSX die Honda in der 1000-Punkte-Wertung die Hornet um Längen schlägt, verkauft Honda die Hornet wie geschnitten Brot.

Womöglich liegt es am Preis, vielleicht am Design. Beides ändert am Ende nichts: Die GSX-8S war 2025 das beste Naked Bike bis 100 PS bei MOTORRAD im Test.

Fazit