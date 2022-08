Benelli TNT 899 Comeback Déjà-vu aus China

Da werden sich wohl einige (zu Recht) die Augen reiben. Benelli bringt in China die TNT 899 neu auf den Markt. Wer jetzt noch nicht auf dem Dampfer ist: Die Benelli TNT 899 hat schon 14 Jahre auf dem Buckel, sie erblickte in Europa das Licht der Welt im Jahr 2008. Dass das italienische Naked Bike jetzt in China neu auf den Markt kommt verwundert, hat doch Benelli eigentlich einige wirklich neue Modelle in den letzten Jahren auf den Markt gebracht. Doch in China ticken die Uhren bekanntermaßen anders. Hier gibt es kein EURO5 oder anderweitige Homologations-Beschränkungen. Und von diesen Beschränkungen war damals das exotische Naked Bike betroffen und verschwand, wie so viele, auf dem Hof der Vergessenen. Doch die (nicht vorhandenen) Abgasnormen in China geben der Benelli TNT 899 eine zweite Chance. Hier war das dreizylindrige Spaßbike nie zu haben, doch nun erlebt die TNT hier ihre Renaissance. Natürlich hilft bei diesem Unterfangen, dass die einst stolze italienische Marke seit 2005 unter chinesischer Flagge läuft und dem Zweirad-Giganten Qianjiang gehört.

Nichts Neues, oder?

Die Benelli TNT 899 begeisterte 2008 mit einem, zur damaligen Zeit, auffälligem Design und einer klasse Fahrbarkeit. Aber gerade der Motor machte früher echt Laune, brachte seine nominell 118 Pferde und 88 Newtonmeter Drehmoment ordentlich auf die Straße und bescherte dem ein oder anderen Testfahrer ein Grinsen ins Gesicht. Heute etwas abgedroschen, fauchte der Dreizylinder ordentlich und war schon lange hörbar, bevor das Motorrad in Sichtweite war. Die Abkürzung TNT steht für "Tornado Naked Tre" und passte zu dem Motorrad wie die berühmte Faust aufs Auge. Aus heutiger Sicht ist die TNT 899 natürlich sehr angegraut und würde gegen die aktuellen Konkurrentinnen in ihrer Klasse (bspw. Triumph Street Triple 765 oder Ducati Streetfighter V2) eher die rote Laterne in der Hand haben als alles andere. Aber, jetzt kommt die TNT 899 neu zurück, da kann das etwas altbackene Fahrverhalten ja modernisiert werden, oder? Weit gefehlt, liebe Fans außergewöhnlicher Motorräder! Die Benelli TNT 899 kommt in China genauso auf den Markt, wie sie vor 14 Jahren vom Band lief. Kein Motorupdate, kein Elektronikupdate, kein Fahrwerksupdate – nichts, nada, niente. Einzige Änderungen: Die Bremssättel kommen von Brembo, die "neue" TNT verfügt über ein ABS-System von Bosch, das Display ist das TFT-Display der aktuellen Benellis und die vorderen Scheinwerfer glühen nun als LED-Funzeln – that's it. Optische Anpassungen? Nö, auch hier bleibt man beim altbewährten – was in diesem Fall aber nicht schlechtes bedeuten muss.

Warum das Ganze?

Chinas Motorradmarkt boomt, und neben kleinen Rollern oder 125er-Motorrädern werden auch große Bikes ein immer wichtigerer Faktor. Da Benelli unter chinesischer Hand läuft und die einzige Motorradmarke in der Hand eines chinesischen Unternehmens ist, die auch große Bikes baut, war die Entscheidung zur Neuauflage eine kostengünstige Idee. Es muss nichts Neues entwickelt werden, und auch die Fertigungsstraßen in Pesaro müssen nicht umgebaut werden. Mit der Benelli TNT 899 schlägt man auf dem chinesischen Markt also zwei Fliegen mit einer Klappe: ein "neues" Naked Bike für geringen Kostenaufwand. Was die Benelli TNT 899 dann in China kosten wird, das hat das Unternehmen noch nicht verraten.

Fazit

Wiederauferstanden von den Toten: Die Benelli TNT 899 ist zurück, wenn auch nur in China.