Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Giftgrüner Renner der Schwestern aus Bologna

Die Schwestern sind Ducati und Lamborghini. Familiär vereint unter Audi im Volkswagen-Konzern. Und beide stammen aus Bologna, besser: der Metropolitanstadt Bologna. Nach der Diavel Lamborghini 2020 folgt die Streetfighter V4 Lamborghini. Limitiert auf 630. Und 63 zusätzlichen Exemplaren auschließlich für Lambo-Kunden. Preis: wahrscheinlich hoch. Womöglich um die 40.000 Euro.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Technische Basis der Street-Lambo ist die aktuelle Streetfighter V4 S. Also V2 mit 1.103 Kubik, 208 PS und 123 Nm bei 201 Kilogramm Gewicht. Stoßrichtung: Attacke. Zusammen mit den Kollegen von Lamborghini drehen die Duc-Designer die V4 auf links: Neue Schmiederäder im Stile des Huracán STO, der vordere Kotflügel, die Tankabdeckung und das Heck sind umgestaltet. Neu interpretiert wurden die zahlreichen Luftein- und Auslässe, die die Linien und Formen entsprechender Pendants am Sportwagen übernehmen. So sind die Öffnungen im Bug des Kraftrads den Kühllufteinlässen der hinteren Bremsen des Lambos nachempfunden. Keine Überraschung: Alle neuen Teile der Ducati sind aus Carbon gefertigt. Interessant: Es ist exakt das gleiche Carbon, das Lamborghini am Huracán verwendet. Und exakt das überschäumende Nutzen von Carbon, die Trockenkupplung und die Titan-Auspuffanlage senken das Gewicht der Lambo-Ducati auf fahrfertige 197,5 Kilogramm.

Lambo-Lack an der Edel-Duc

Die 630 regulären Exemplare des Sondermodells lackiert Ducati in Verde Citrea mit Arancio Dac, einer möglichen Farbkombination des Huracán STO. Winglets und Bremssättel sind ebenfalls im roten Arancio Dac lackiert, die Standrohre der Öhlins-Gabel sind schwarz eloxiert.

63 einzigartige Lambo-Ducatis

Weitere 63 Stück – 1963 wurde Lamborghini gegründet – sind ausgesuchten Kunden des Autobauers vorenthalten. Sie können ihre Ducati Streetfigher V4 Lamborghini Speciale Cliente individuell designen. Verkleidung, Felgen, Sitzpolster und Bremssättel können die Optik von Motorrad und Auto in Einklang bringen.

Arai und Dainese machen auch mit

Wer das Individualpaket der Ducati Streetfighter V4 Lamborghini maximal schnüren will, der kann gleich den passend gestylten Arai RX-7V und eine Airbag-Lederkombi von Dainese dazubestellen. Ob beides im Kofferraum des Lambo mit nur 38 Liter (mittelgroßes Topcase) passt, darf bezweifelt werden.

Ab Frühjahr beim Händler

Über den Preis der Streetfighter V4 Lamborghini schweigt Ducati, möchte die 630 Stück ab dem Frühjahr 2023 ausliefern. Jedoch: Die Diavel Lamborghini mit gleicher Exklusivität kostete mit 34.990 Euro genau 10.000 mehr als das Basis-Krad. Bei der Streetfighter dürfte mindestens dieser Betrag auf dem Preisschild stehen, denn die V4 S kostet 24.990 Euro ab Werk.

Fazit

"The unexpected" – so teaserte Ducati die jüngste Zusammenarbeit mit Konzernschwester Lamborghini an. Die Streetfighter V4 Lamborghini basiert auf der V4 S und bekommt ein Make-Over mit allerlei Edelteilen. Neue Felgen, Carbon und Alu von Rizoma dürften den Preis weit über die 30.000 Euro-Marke treiben. Kleingeld, denn der Pate stehende Huracán STO kostet gute 250.000 Euro.