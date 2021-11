Ducati Streetfighter V4 SP Edler Straßenkämpfer aus Bologna

Haben ist besser als brauchen, denkt Ducati sich öfter und bietet in erfrischender Folge Edel-Modelle ihrer edelsten Teile. Neu im Reigen der Sündigsten der Sündigen: Die Ducati Streetfighter V4 SP. Wem die S in Vollausstattung zu banal erscheint, wird mit der SP glücklich – wahrscheinlich.

V4 in Karbon und Lack

Im Grunde ist die SP eine aufgebrezelte V4 S, die aber nur limitiert erhältlich ist. Preis: 32.990 Euro. Salzige 8.600 Euro Aufpreis gegenüber der S rechtfertigten sich durch die besagte Limitierung, die exklusive Winter-Test-Lackierung, die sich an der Farbgebung der Ducati-Rennmaschinen die bei den Vorsaison-Tests der MotoGP- und SBK-Meisterschaften eingesetzt werden orientiert, die Karbonfelgen im Fünf-Doppel-Speichen-Design, schicke Anbauteile und den Umbau des V4 auf Trockenkupplung. Letztere hat keinen Einfluss auf die mehr als ausreichenden 208 PS und 123 Nm, die die Duc aus den 1.103 Kubik holt.

Leichter und wahrscheinlich schneller

Die Streetfighter V4 SP, die nur als Einsitzer zugelassen ist, ist mit Karbonfelgen ausgestattet, die 1,4 kg leichter sind als die geschmiedeten Aluminiumfelgen, die serienmäßig an der Streetfighter V4 S verbaut sind. Dadurch wird die Massenträgheit vorne um 26 Prozent und hinten um 46 Prozent reduziert, was die Duc agiler und handlicher machen soll. Damit das sicher von Statten geht, ist das bekannte semiaktive Fahrwerk von Öhlins an Bord. Ebenfalls mit von der Partie sind das elektronische Ducati-Safety-Pack mit schräglagenabhängigen Systemen sowie die Stylema-Bremsen von Brembo. Fahrfertig gibt Ducati das Gewicht der SP mit 196 Kilo an, drei weniger als die S. Trocken sollen es 177 Kilogramm sein. Bei den Händlern steht die neue Streetfighter V4 SP ab Januar 2022.

Fazit

Ducati bohrt die Streetfighter-Familie weiter auf. Mit der SP-Version der Streetfighter V4 für 32.990 Euro wird das Angebot nach oben abgerundet. Die ist allerdings 8.600 Euro teurer, als eine V4 S.