Harley-Davidson X 500 von QJ Motor „Echte“ 500er-Harley aus China

Eine kleine Harley-Davidson mit Einzylindermotor und circa 350 Kubik schwirrt seit 2019 durch die Medien. Die wird wohl X 350 heißen. Parallel dazu wird offenbar die Harley-Davidson X 500 entwickelt, die dann ebenfalls von QJ Motor in China produziert werden soll. QJ Motor ist die direkt angestammte Motorradmarke des großen chinesischen Qianjiang-Konzerns, zu dem seit 2005 Benelli gehört. Und mit der Leoncino 500 von Benelli ist die neue Harley-Davidson X 500 erkennbar eng verwandt.

Harley-Davidson X 500

Legen wir die Leoncino 500 als technische Schwester der 500er-Harley zugrunde, dann würde sie ebenso gut zur europäischen Führerscheinklasse A2 passen. Der 500er-Reihenzweizylindermotor leistet genau die erlaubten 48 PS (35 kW) bei 8.500/min. 46 Nm liegen bei 6.000 Touren an. Euro 5 und 6-Gang-Getriebe sind obligatorisch, ebenso das ABS von Bosch. Im Stahlrohrrahmen hängt vorn eine Upside-down-Telegabel mit wohl 50 Millimeter Durchmesser, ob die Gabel der Harley wie bei der Benelli einstellbar ist, ist nicht bekannt. Ebenfalls aus Stahlrohren wird die Hinterradschwinge gefertigt, das Zentralfederbein ist direkt angelenkt. Auffällig ist die Doppelscheibenbremse vorn mit radial angeschraubten Bremszangen. Ob diese, wie für die Benelli, von Brembo oder von den Brembo-Ablegern Bybre oder J.Juan zugeliefert werden, ist nicht genau zu erkennen. Für den prognostizierten Einsatz in Asien sind die günstigeren Versionen wahrscheinlicher.

Stilelemente von Harley-Davidson

Beim Design der X 500 setzt Harley-Davidson Stilelemente von den großen, typischen Harleys ein. In diesem Fall ist das nicht kopiert, sondern völlig legitim, denn trotz Produktion in China handelt es sich hierbei um eine "echte" Harley-Davidson. Der LED-Rundscheinwerfer vorn ist Bottom-Mounted, also an der unteren Gabelbrücke verschraubt und erinnert an die XR 1200. Das Heck könnte so von der aktuellen Fat Bob stammen, der Kennzeichenhalter ist an der Schwinge montiert, ebenfalls aus dem Harley-Regal stammen die 3-1-Blinker hinten.

X 500 und X 350 hauptsächlich für Asien

Wie mit der X 350 zielt Harley-Davidson auch mit der X 500 in erster Linie auf asiatische oder südamerikanische Märkte. In den USA und in Europa kamen kleinere, von der eingeschworenen Fan-Community als unecht empfundene Modelle, wie zuletzt die Harley-Davidson Street 750 aus indischer Produktion, nicht gut an. Dass die 500er oder gar die 350er nach Europa und nach Deutschland kommen, ist also nicht sicher.

Fazit

Harley-Davidson kooperiert mit Qianjiang beziehungsweise mit QJ Motor in China. Die von QJ Motor in China produzierte Harley-Davidson X 500 soll wohl 2023 in den Handel kommen, allerdings in erster Linie in Asien. Dass sie nach Europa und nach Deutschland kommt, ist unwahrscheinlich. Allerdings ist sie offenbar technisch eng verwandt mit der Benelli Leoncino 500, die ebenfalls von Qianjiang in China produziert wird. Und die Leoncino 500, die gibt's auch in Deutschland.