Acerbis wurde 1973 von Franco Acerbis gegründet und stellt seitdem spezielle Teile aus Kunststoff her – insbesondere Zubehör-Teile für Motorräder. Neben Verkleidungsteilen und Protektoren sind insbesondere die Benzintanks von Acerbis international bekannt. Typischerweise sind die Nachrüst-Tanks von Acerbis deutlich größer als die jeweiligen Original-Tanks, was vor allem Enduro-Fahrern auf Fernreisen mehr Reichweite beschert und ihnen häufige Tank-Stopps erspart.

Um diese Kernkompetenz zum 50-jährigen Firmenjubiläum auf originelle Weise zu demonstrieren, entwickelte Acerbis einen XXL-Tank für eine kleine Honda Monkey 125. Deren originaler Stahlblech-Tank fasst nur 5,6 Liter, was beim geringen Spritverbrauch der Mini-125er – laut Honda gemäß WMTC-Norm nur 1,5 Liter pro 100 Kilometer – immerhin für bis zu circa 370 Kilometer reicht. Bei Dauer-Vollgas und knapp 100 km/h Höchstgeschwindigkeit zieht der luftgekühlte Viertakt-Einzylinder-Motor mit knapp 10 PS um 2,5 Liter pro 100 Kilometer durch, und selbst somit langt der kleine Original-Tank für über 200 Kilometer. Doch mit der Sonderanfertigung von Acerbis wird das Tankvolumen um über 100 auf 108 Liter vergrößert.

Bis zu 7.000 Kilometer Reichweite

Mit dem riesigen, einteiligen Rundum-Benzintank von Acerbis ergeben sich für die Honda Monkey 125 rechnerisch bis über 7.000 Kilometer Reichweite, ausgehend vom Normverbrauch. Mindestens jedoch 4.300 Kilometer bei Dauer-Vollgas. Ziemlich genau diese Distanz war beim Acerbis AC50 Project geplant, nämlich von der Zentrale in Albino bei Bergamo in Italien zum Nordkap in Norwegen.