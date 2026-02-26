Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Naked Bike

Naked Bikes mit der besten Preis-Leistungs-Note: Diese 6 Bikes schonen den Geldbeutel

Die besten Preis-Leistungs-Naked-Bikes im Test
Viel Motorrad für wenig Geld

Für viel Geld viel Motorrad kaufen ist einfach – wenn man's hat. Die Kunst ist es, für wenig Geld maximal viel Bike zu bekommen. 6 Naked Bikes mit der besten Preis-Leistung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.02.2026
Triumph Trident 660 2026
Foto: Triumph

17 Naked Bikes prüfte MOTORRAD im vergangenen Testjahr auf Herz und Nieren, und das bedeutet: 1.000-Punkte-Wertung. Zu Recht der härteste und vergleichbare Test von Motorrädern, denn für alle Bikes gelten die gleichen Bedingungen. Und daher sind die Ergebnisse über Jahre hinweg vergleichbar.

Teil der 1.000-Punkte-Wertung ist das Ermitteln der Preis-Leistungs-Note. MOTORRAD errechnet sie aus den erreichten Punkten und dem tatsächlichen Preis des Testmotorrads mit entsprechender Ausstattung und Nebenkosten. Von den 17 Naked Bikes im Test erhielten 6 eine Note zwischen 1,0 und 1,4. Wir stellen euch hier die Einserschüler der Klasse vor.

7 Naked Bikes mit der besten Preis-Leistung

Note 1,0: Honda CB 750 Hornet

Noch hat die Honda CB 750 Hornet die 1,...