Naked Bikes mit der besten Preis-Leistungs-Note: Diese 6 Bikes schonen den Geldbeutel

17 Naked Bikes prüfte MOTORRAD im vergangenen Testjahr auf Herz und Nieren, und das bedeutet: 1.000-Punkte-Wertung. Zu Recht der härteste und vergleichbare Test von Motorrädern, denn für alle Bikes gelten die gleichen Bedingungen. Und daher sind die Ergebnisse über Jahre hinweg vergleichbar.

Teil der 1.000-Punkte-Wertung ist das Ermitteln der Preis-Leistungs-Note. MOTORRAD errechnet sie aus den erreichten Punkten und dem tatsächlichen Preis des Testmotorrads mit entsprechender Ausstattung und Nebenkosten. Von den 17 Naked Bikes im Test erhielten 6 eine Note zwischen 1,0 und 1,4. Wir stellen euch hier die Einserschüler der Klasse vor.