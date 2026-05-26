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Vespa dominiert: Roller-Neuzulassungen – April bringt starke Zahlen für 125er-Scooter

Roller-Neuzulassungen Deutschland 2026
Der April bringt starke Zahlen für 125er-Scooter

Roller-Neuzulassungen April 2026: 125er legen stark zu, große Roller wachsen moderater. Die Top-Modelle und Marken sowie der Blick auf die Halterstruktur.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.05.2026
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Vespa GTS 125 Super
Foto: Piaggio

Der Roller-Markt startet 2026 in Deutschland deutlich stärker als im Vorjahr. Vor allem die 125er-Klasse (Leichtkraftroller) zieht an: Im Zeitraum Januar bis April 2026 kommen 8.811 neu zugelassene Leichtkraftroller zusammen, das entspricht einem Plus von 49,9 Prozent gegenüber Januar bis April 2025 (5.878). Bei den Rollern über 125 Kubik Hubraum stehen 6.242 Neuzulassungen unterm Strich, was 33,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (4.693) sind.

Auch einzeln betrachtet fällt der April 2026 stark aus: 3.546 Leichtkraftroller und 2.418 große Roller wurden neu zugelassen.

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