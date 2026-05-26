Vespa dominiert: Roller-Neuzulassungen – April bringt starke Zahlen für 125er-Scooter

Der Roller-Markt startet 2026 in Deutschland deutlich stärker als im Vorjahr. Vor allem die 125er-Klasse (Leichtkraftroller) zieht an: Im Zeitraum Januar bis April 2026 kommen 8.811 neu zugelassene Leichtkraftroller zusammen, das entspricht einem Plus von 49,9 Prozent gegenüber Januar bis April 2025 (5.878). Bei den Rollern über 125 Kubik Hubraum stehen 6.242 Neuzulassungen unterm Strich, was 33,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (4.693) sind.
Auch einzeln betrachtet fällt der April 2026 stark aus: 3.546 Leichtkraftroller und 2.418 große Roller wurden neu zugelassen.
125er-Roller: April 2026 mit starkem Monat, Vespa vorn
In der Einzelmonatsbetrachtung zeigt der April 2026, wie viel Tempo die 125er-Klasse aufgenommen hat: 3.546 neue Leichtkraftroller ...