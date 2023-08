Fürs satte Pfundepurzeln war der Rahmen der Z 900 ein wichtiger Baustein. Das Gitterrohr-Konstrukt mit angeschweißtem Heck wiegt 13,5 Kilogramm und entpuppte sich als deutlich leichter als noch bei der Z 800. All das liest sich richtig gut, nur strebten in der Zwischenzeit KTM, Triumph und Yamaha ganz andere Werte an. Street Triple 765, 890 Duke und MT-09 pendeln sich mit vollem Tank bei rund 190 Kilogramm ein.

Ob so etwas möglich ist? Klar, beispielsweise Ducati demonstriert das seit Jahren bei der über 200 PS starken Panigale V4. Deren Rest an Alu-Rahmen vom breiten Lenkkopf bis zum Motor wiegt nur noch zarte 5 Kilogramm und trotzt den Kräften der über 200 Cavalli. Da sollte Ähnliches auch bei einem Mittelklasse-Naked-Bike möglich sein.

Z 900 mit Alu-Heck ab 2024?

Bei der Z 900 setzt sich die Transformation am Heck aber noch weiter fort. An einem schlanken Alublech-Konstrukt, das verschraubt am kurzen Gitterrohr-Hauptrahmen sitzt, findet die nach wie vor spitz zulaufende Kunststoff-Heckverkleidung ihren Platz. Pate für diesen Heck-Entwurf ist wieder die Panigale V4 von Ducati, die auf diese Weise ein zweipersonentaugliches Sitzarrangement und geringes Gewicht nahezu im Idealformat kombiniert. Das schwere Stahlrohr hat beim Z 900-Entwurf an dieser Stelle ausgedient.