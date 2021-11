Yamaha MT-10 (2022) Mit Facelift und Euro 5 ins nächste Modelljahr

Die Yamaha MT-10 ist ein rund um die R1-Technik gestricktes Naked Bike. Die aktuelle Variante erfüllt nur die Vorgaben der Euro 4 und führt damit ein befristetes Dasein. Jetzt macht Yamaha das große Naked Bike zukunftsfit und präsentiert dessen Euro 5-Variante. Dass die kommt hatten zuvor schon bei der EU hinterlegte Homologationsunterlagen gezeigt.

Ohne Drehmomentloch und mit mehr Leistung

Yamaha

Der aus der R1 abgeleitete Reihenvierzylinder setzt auf Aluminium-Schmiedekolben, eine erhöhte Schwungmasse an der Kurbelwelle sowie eine angepasste Abstimmung der Einspritzanlage. Modifiziert wurden auch die Abgasanlage sowie der Ansaugtrakt mit einer neuen Airbox. Der Auspuff setzt nun auf Krümmer und einen Schalldämpfer aus Titan. Unter dem Strich soll der Vierer zwischen 4.000 und 8.000 Touren nun mehr Drehmoment liefern. Das viel kritisierte Loch in diesem Bereich soll Geschichte sein. Zudem legt der Vierzylinder in der Euro 5-Abstimmung in der Leistung zu. Die Spitzenleistung klettert von 118 auf 122 kW – also von 160 auf 166 PS. Das maximale Drehmoment legt um ein Nm auf 112 Nm zu. Die zugeordneten Drehzahlwerte bleiben mit 11.500/min und 9.500/min unverändert. Die Höchstgeschwindigkeit steigt von 245 auf 250 km/h.

Neue Front, angepasste Ergonomie

Yamaha

Optisch gibt sich die neue MT-10 an den Lufteinlässen vorne am 17-Liter-Tank zu erkennen. Die vergrößerten Einlässe an beiden Seiten des Kraftstofftanks steigern die Ansaugeffizienz und haben einen maßgeblichen Anteil am Leistungszuwachs des 2022er-Motors. Markant ist auch die neue Front mit dem neuen Doppel-LED-Scheinwerfer mit separaten Fern- und Abblendlicht-Einheiten. Darüber machen sich in der Miniverkleidung neue flügelförmige LED-Tagfahrleuchten breit. Geschrumpft haben die Japaner die LED-Rücklichteinheit.

Eine verbesserte Ergonomie sollen die neue komfortablere Sitzbank und der im Kniebereich neu geformte Tank liefern. Die aus der R1 bekannte Vierkolbenbremsanlage mit 320er Scheiben erhält ein Upgrade mit einer Brembo-Radialpumpe. Nachgelegt wurde auch bei der Elektronik. Ein einstellbarer Speedlimiter soll beim Einhalten von Tempolimits unterstützen. Serienmäßig an Bord ist jetzt ein Quickshifter mit Blipper-Funktion.

Aufgewertes Elektronikarsenal

Yamaha

Über alle Funktionen der MT-10 informiert ein neues 4,2-Zoll-Display im Cockpit. Der TFT-Bildschirm wurde aus der R1 adaptiert. Dessen Steuerung übernehmen Schaltereinheiten an beiden Lenkerarmaturen. Neu ist auch der elektronische Gasgriff, der der MT-10 vier wählbare Fahrmodi einbringt. Mit dem Einzug einer Sechs-Achsen-IMU verfügt die MT-10 nun auch über eine in fünf Stufen schräglagensensible Traktionskontrolle, eine einstell- und abschaltbare Driftkontrolle, eine einstell- und abschaltbare Anti-Wheelie-Kontrolle, sowie eine einstellbare Motorschleppmomentregelung. Natürlich arbeitet jetzt auch das ABS schräglagensensitiv. Das mehr an Ausstattung hebt das Gewicht fahrfertig von 201 auf 212 Kilogramm an.

In drei Farben ab Februar 2022

Freuen dürfen sich MT-10-Piloten auch über eine neue Grundabstimmung der voll einstellbaren KYB-Federelemente vorne und hinten sowie die Bridgestone S22-Erstbereifung. Angeboten wird die neue Yamaha MT-10 in den drei Farboptionen Cyan Storm, Icon Blue und Tech Black. Zu den Händlern rollt sie ab Februar 2022. Preise wurden noch nicht genannt. Von einer SP-Version ist in der aktuellen Neuvorstellung noch nichts zu hören. Wir sind aber sicher, dass die noch folgen wird. Und zwar mit einem elektronisch geregelten Öhlins-Fahrwerk als Leckerbissen.

Fazit

Yamaha hat sich viel Zeit gelassen, aber jetzt heben die Japaner die MT-10 nun doch noch über die Euro 5-Schwelle. Versöhnlich stimmen da mehr Leistung und eine frische Optik sowie die umfangreich aufgewertete Elektronikausstattung.