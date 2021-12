Metzeler Tourance Next 2 Straßenstolle für Großstadtenduristen

Für das Jahr 2021 kündigte der Motorradreifenspezialist Metzeler zahlreiche neue Produkte an und begann mit dem Tourance Next 2. 2022 ist der in allen Dimensionen verfügbar.

Für Metzeler ist der Tourance Next 2 der selbstgekürte neue Maßstab im Enduro-Straßen-Segment, da die vierte Generation der bekannten Tourance-Ahnenlinie besonders von der Kombination der neuesten Technologien und Materialien profitieren soll und so würdiger Nachfolger des seit 2012 im Programm befindlichen Metzeler Tourance Next sein. Das Wort "Neuentwicklung" fällt im Kontext indes nicht, trotzdem soll der Tourance Next 2 die ideale Wahl sein für Besitzer von Enduro-Straßenmotorrädern, deren Fahrer den Look eines geländegängigen Reifens suchen, dabei aber Wert auf hohen Fahrkomfort und Laufleistung auf der Straße legen. Nach dem Launch für 2021, wird der Reifen ab 2022 in allen Dimensionen verfügbar sein.

Metzeler Neuer Metzeler Tourance Next 2 mit neuem Profil und neuen Gummimischungen.

Neues Profil für Traktion und Laufleistung

Optisch ist die neue Straßenstolle von Metzeler klar als Mitglied der Tourance-Familie zu erkennen. Das neue Profilbild ist dem des Vorgängers Tourance Next sehr ähnlich, auch wenn auf den ersten Blick ein höherer Anteil an Profilrillen auffällt, die aber allesamt deutlich kleiner und feiner erscheinen als beim alten. Metzeler erhofft sich durch die Neugestaltung des Negativprofils bessere und gleichbleibende Traktion auch bei abnehmender Profiltiefe sowie eine gleichmäßige Abnutzung des Reifens. Eine Technik die Metzeler Dymatec nennt.

Neues Gummi, neue Mischung, neuer Grip

Auf dem Vorderreifen kommt eine neue Mischung mit einem hohen Silica-Anteil (85%) zum Einsatz. Der Füllstoff Silica hat den Vorteil, sich schneller aufzuwärmen als der zugemischte Ruß – der macht den Reifen Schwarz und haltbar, was den Grip bei Kälte und Nässe verbessert und den Verschleiß des Reifens im kalten Zustand vermindert. Die Pelle hinten trägt eine Multi-Compound-Lauffläche, die je nach Dimension entweder mittels eines Cap&Base-Aufbaus oder durch die neue Hyperbase-Technik von Metzeler aufgebaut ist. Gemein ist beiden, dass die zentrale Mischung hinten identisch ist mit der Mischung des Vorderreifens, während die Schultermischungen am Hinterreifen aus Voll-Silica bestehen und damit Seitengrip und Traktion beim Beschleunigen in Schräglage bieten sollen.

Mischungstechnik kurz erklärt

Cap&Base: die zentrale Mischung erstreckt sich unterhalb der beiden Mischungsbereiche der Lauffläche in den Schultern. Vorteil daran soll sein, dass die weichere Mischung von der Härteren beim Einlenken stabilisiert wird und sich das Motorrad ruhiger in Schräglage verhält.

Hyperbase: die zentralen und seitlichen Mischungen werden auf eine dynamisch und thermisch stabile 100-Prozent-Ruß-Mischung aufgetragen, was den Effekt der Cap&Base verstärken und die Mischung bei sehr schnellen Kurvenfahrten bei zeitgleich hoher Beladung vor Überhitzung schützen soll.

Der Tourance Next 2 wird ab 2022 in sieben Dimensionen in Radialbauweise und einer Dimension in Diagonalbauweise verfügbar sein:

Vorne

110/80 R 19 59V

120/70 R 19 60V

120/70 ZR 19 60W

90/90 – 21 54V (Diagonal)

Hinten

150/70 R 17 69V

170/60 R 17 72V

170/60 ZR 17 72W

150/70 R 18 70V

Fazit

Nach etwas über acht Jahren bringt Metzeler mit dem Tourance Next 2 einen neuen Straßenreifen für große Enduros, deren Fahrer die Kilometer fast nur auf dem Asphalt sammeln. Die Renovierung war nicht ganz unnötig, sind doch die Motoren der passenden Motorrädern in diesem Zeitraum enorm stark geworden. Platzhirsch GS hat in dieser Zeit knapp 20 Nm mehr Drehmoment bekommen und über 140 PS Leistung gehören in diesem Segment heute zum guten Ton. Da ist jedes Körnchen Grip willkommen.