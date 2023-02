Dunlop Trailmax Raid 2023 Neue Stolle fürs Halbgrobe

Der neue Dunlop Raid stellt in der Trailmax-Familie den Reifen dar, der es offroad am weitesten bringen dürfte, denn er hat als sogenannter 50/50-Reifen das gröbste und tiefste Profil. Ein Novum bei Dunlop. Er ergänzt den Trailmax Meridian (90/10-Reifen) und den Trailmax Mission (70/30-Reifen) und passt auf die gängigen großen und mittleren Reiseenduros.

Profil von der Dakar

Das neue Profilbild des Trailmax Raid von Dunlop ist vom D908 RR Rally Raid, dem straßenzugelassenen Rennreifen für Wüsten- und Endurorennen. Zu erkennen an den kreuzförmigen Mittelblöcken, die den unterbrochenen Mittelstreifen bilden. Unter dem groben Profil wurde der Raid laut Dunlop komplett neu entwickelt.

Dunlop Grobes Profilbild, inspiriert vom Wüstenreifen D908 RR Rally Raid.

Dunlop Trailmax Raid Dimensionen

Dunlop bietet den neuen Trailmax Raid in 9 Dimensionen für große und mittlere Reiseenduros an, darunter 3 Dimensionen für das Vorderrad und 6 Dimensionen für das Hinterrad. Alle Dimensionen sind MüS-markiert, was die erlaubte Höchstgeschwindigkeit des Motorrads je nach Modell einschränkt. Motorräder, die schneller fahren als der Reifen zugelassen ist, erhalten bei der Montage einen Aufkleber in das Sichtfeld, der vor höheren Geschwindigkeiten warnt.

Dunlop Trailmax Raid vorn

110/80R19 59T M+S (bis 190 km/h)

120/70R19 60T M+S (bis 190 km/h)

90/90-21 54T M+S (bis 190 km/h)

Dunlop Trailmax Raid hinten

130/80-17 65S M+S (bis 180 km/h)

140/80-17 69S M+S (bis 180 km/h)

150/70R17 69T M+S (bis 190 km/h)

170/60R17 72T M+S (bis 190 km/h)

140/80-18 70S M+S (bis 180 km/h)

150/70R18 70T M+S (bis 190 km/h)

Dunlop Trailmax Raid verfügbar

Ab dem 1. März werden die ersten Dimensionen im Handel verfügbar sein, alle 9 Dimension ab dem zweiten Quartal 2023.

Fazit

Dunlop präsentiert mit dem neuem Trailmax Raid seinen ersten 50/50-Reifen überhaupt. Aufbau und Gestalt sollen einen gemischten Einsatz auf Straße und Offroad erlauben, was ihn von der bestehenden Trailmax-Familie unterscheidet, bei der Gewichtung mehr auf dem Einsatz auf der Straße lag. In 9 gängigen Dimensionen für Reiseenduros aller Größe bietet Dunlop den Raid ab März 2023 stufenweise an.