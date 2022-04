Mitas Competition Mousse Unplattbare Füllung für Offrad-Reifen

Offroad kanns ganz schön zur Sache gehen. Um keinen platten Reifen zu riskieren, setzen Enduro-, Cross-, Rallye- und Wüstenfahrer oft auf Mousse. So auch Rallye Dakar-Fahrer Simon Marčič, der in diesem Jahr seine Reifen mit dem Mitas Mousse gefüllt hatte.

Einen Offroadreifen mit Mousse zu füllen ist gar nicht so einfach. Der Mehraufwand gegenüber einem Schlauch – oder auch keinem Schlauch – könnte sich aber für diejenigen lohnen, die öfter durchs Unterholz fräsen und sich hin und wieder über einen Platten ärgern. Denn das Mousse ersetzt die Luft im Reifen, simulieren einen bestimmten Fülldruck und können bei Bedarf mit einer Lüftfüllung ergänzt werden. So oder so: Das Rad wird mit dem Mousse schwerer – da muss man sich eben entscheiden.

Mitas Mousse ist in verschiedenen Dimensionen von 18 bis 21 Zoll und in vier verschiedenen Versionen erhältlich: in der Standardversion für Motocross und Cross Country, in der Soft-Version für Enduro und Extreme Enduro, in der Extreme-Version für technische Extreme-Enduro-Abschnitt und in der neu hinzugekommenen Rallye-Version für Rallye-Rennen.

