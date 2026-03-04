Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Supersportler

Mittelklasse-Sportler aus China gegen die Beste: Aprilia RS 660 Factory im Vergleichstest

Aprilia RS 660 Factory, CFMoto 675 SR-R, Zontes 703 RR
Mittelklasse-Sportler aus China gegen die Beste

Nach ihrem Sieg im Vergleichstest mit Honda, Suzuki und Triumph treibt die Aprilia RS 660 Factory jetzt zwei Konkurrentinnen aus China vor sich her, die CFMoto 675 SR-R und die Zontes 703 RR. Da sind viele "R" wie "Racing" unterwegs, doch wie steht es abseits der Lautmalerei um die fahrdynamischen Qualitäten der Bikes aus dem Reich der Mitte?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.03.2026
Vergleichstest Aprilia RS 660 Factory, CFMoto 675 SR-R und Zontes 703 RR
Foto: Rossen Gargolov

Vollverkleidungen, Winglets, Zieraufkleber auf den Rädern, aufwendige Lackierungen, bei der CFMoto 675 SR-R sogar Kühllufthutzen für die Bremsen – im Stand sind die beiden Sportler aus China genauso schnell wie die Aprilia RS 660 Factory. Und sehr reichhaltig ausgestattet, vor allem in Relation zu den aufgerufenen Preisen.

Unter 8.000 Euro inklusive Liefernebenkosten für die CFMoto, knapp darüber für die Zontes 703 RR. Dagegen wirken die 13.999 Euro auf dem Preisschild der edlen Aprilia RS 660 Factory wie ein Schlag ins Gesicht eines jeden jungen Sportmotorrad-Fans, der nicht reich geboren ist. Doch genau auf diese Käufergruppe zielen Sportmotorräder wie die drei hier getesteten.

Aprilia RS 660 Factory mit hoher Preishürde

Es muss sich bei allen ...