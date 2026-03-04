Mittelklasse-Sportler aus China gegen die Beste: Aprilia RS 660 Factory im Vergleichstest

Nach ihrem Sieg im Vergleichstest mit Honda, Suzuki und Triumph treibt die Aprilia RS 660 Factory jetzt zwei Konkurrentinnen aus China vor sich her, die CFMoto 675 SR-R und die Zontes 703 RR. Da sind viele "R" wie "Racing" unterwegs, doch wie steht es abseits der Lautmalerei um die fahrdynamischen Qualitäten der Bikes aus dem Reich der Mitte?