Top-Test: Triumph Trident 800: Temperament und Alltag im Einklang

Wie schnell war sie?""Das sag ich dir nicht, weil… also, das kann nicht sein. Wir müssen den Abstand der Lichtschranken nachmessen." Gesagt, getan, im Nachhinein für nicht nötig befunden, noch mal und noch mal gefahren. Es blieb dabei: Die Trident wedelt durch den schnellen Slalom mit hohen Durchgangsgeschwindigkeiten, deren Mittelwert sogar in der Spitze aller je ermittelten Messwerte liegt.