Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Naked Bike

Top-Test: Triumph Trident 800: Temperament und Alltag im Einklang

Triumph Trident 800 Top-Test
Temperament ohne Allüren

Triumphs Trident 800 will auf der Landstraße glänzen: wendige Geometrie, ein kultivierter Dreizylinder mit 798 cm³ und 115 PS sowie ein treffsicheres ABS versprechen viel. Im Top-Test prüfen wir auf Herz und Nieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.03.2026
Als Favorit speichern
Triumph Trident 800 Motorrad bei dynamischer Fahrprobe mit Fahrer im Slalom zwischen Pylonen.
Foto: Jörg Künstle

Wie schnell war sie?""Das sag ich dir nicht, weil… also, das kann nicht sein. Wir müssen den Abstand der Lichtschranken nachmessen." Gesagt, getan, im Nachhinein für nicht nötig befunden, noch mal und noch mal gefahren. Es blieb dabei: Die Trident wedelt durch den schnellen Slalom mit hohen Durchgangsgeschwindigkeiten, deren Mittelwert sogar in der Spitze aller je ermittelten Messwerte liegt.

Außergewöhnliche Handlichkeit und stabiles Fahrverhalten bei Tempo

Kein Zweifel: Obwohl von den fahrwerksgeometrischen Grunddaten nur der relativ kurze Radstand auf die entsprechende Auslegung hindeutet, ist sie außergewöhnlich flink. Auf den normalen Fahrbetrieb übertragen, macht sie diese Eigenschaft zu einem zugewandten Motorrad, dem seine Fahrer schon ...

Mehr zum Thema Motorrad-Neuheiten im Überblick