Top-Test: Triumph Trident 800: Temperament und Alltag im Einklang

Wie schnell war sie?""Das sag ich dir nicht, weil… also, das kann nicht sein. Wir müssen den Abstand der Lichtschranken nachmessen." Gesagt, getan, im Nachhinein für nicht nötig befunden, noch mal und noch mal gefahren. Es blieb dabei: Die Trident wedelt durch den schnellen Slalom mit hohen Durchgangsgeschwindigkeiten, deren Mittelwert sogar in der Spitze aller je ermittelten Messwerte liegt.
Außergewöhnliche Handlichkeit und stabiles Fahrverhalten bei Tempo
Kein Zweifel: Obwohl von den fahrwerksgeometrischen Grunddaten nur der relativ kurze Radstand auf die entsprechende Auslegung hindeutet, ist sie außergewöhnlich flink. Auf den normalen Fahrbetrieb übertragen, macht sie diese Eigenschaft zu einem zugewandten Motorrad, dem seine Fahrer schon ...