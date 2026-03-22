Die beliebtesten Sportbikes über 990 cm³: Eure Favoriten 2026

Wegen des Splits der Sportbike-Klasse in unter und über 990 Kubik ändert sich auch bei den großen Sportlern im Verhältnis zum Vorjahr einiges. Mit nochmals vergrößertem Vorsprung liegt die BMW M 1000 RR vorn, gefolgt von Bolognas SBK-Homologationsbike V4 R. Neu unter den ersten drei: die RSV4 von Aprilia. Die Panigale V4/S landet wie 2025 auf Rang vier, BMWs S 1000 RR lässt Federn und verliert zwei Plätze.

Die beliebtesten Sportler über 990 cm³ 2026 1. BMW M 1000 RR – mit 24,3 % der Stimmen Noch stärker, noch leichter und noch ein klein wenig näher am Rande des Wahnsinns als das, was wir bisher von BMW-Sportbikes kannten. Das Potenzial der edlen M 1000 R ist selbst auf leeren Landstraßen kaum auszukosten und fasziniert dennoch. Zuletzt wurde auch das stärkste serienmäßige BMW-Naked Bike aufgefrischt, dies betrifft bis auf den neuen Kurzhub-Gasgriff und die Abstimmung für Euro 5+ jedoch vorrangig das Äußere. Neben dem neuen Doppelscheinwerfer sind die Winglets künftig in Schwarz lackiert, genauso wie der Kupplungsdeckel.

2. Ducati Panigale V4 R – mit 15,7 % der Stimmen Die neue V4 R erhält ein Fahrwerk mit Zweiarmschwinge. Der Motor wurde überarbeitet; bei gleicher Spitzenleistung soll er eine fülligere Leistungs- und Drehmomentkurve bieten. Um versehentliches Schalten in den Leerlauf zu verhindern, erhielt das Getriebe eine Leerlaufsperre. Dafür wurde das Schaltschema geändert, der Leerlauf liegt jetzt unter dem ersten Gang, die folgenden werden ebenfalls nach oben eingelegt. Ducati verspricht für das Basis-Superbike ein verfeinertes Elektronikpaket, darunter die nächste Version des Race-eCBS.

3. Aprilia RSV4 1100/Factory – mit 9,5 % der Stimmen 2025 verpasste Aprilia seinem Flaggschiff eine Rundumerneuerung – mit 220 PS Leistung, Winglets und einer Armada an Assistenzsystemen und elektronischen Helfern – bis hin zu einer "vorausschauenden" Logik, die Eingriffe der Elektronik antizipieren soll. Vollen Zugriff auf alle Features gewährt allerdings nur die Factory-Version, die mit semi-aktivem Öhlins-Fahrwerk und Schmiederädern aufwartet. Ihr bescheinigen unsere Tester "einen unbarmherzigen Vortrieb und eine sahnemäßige Abstimmung".

4. Ducati Panigale V4/S – mit 9,3 % der Stimmen Mit der Überarbeitung und neuer Zweiarmschwinge hat die V4 S beim Superbike-Shootout in Valencia einen großen Sprung nach vorn gemacht. Zitat: "Das neue Chassis behält trotz brutalem V4-Punch die Ruhe." Auch die feinnervige Regelelektronik – Stichwort Ducati Vehicle Observation, kurz DVO – trägt dazu bei, egal ob sie semi-aktiv die Dämpfung anpasst oder Traktions- und Wheeliekontrolle den Vortrieb optimieren. Das Race eCBS bremst autonom bis in den Kurvenscheitel und hält dadurch eine enge Fahrlinie.

5. BMW S 1000 RR – mit 8,8 % der Stimmen Zugänglichkeit, Leistungsentfaltung und Fahrassistenzsysteme – im letzten PS-Supertest legte die S 1000 RR bei diesen drei Punkten die Messlatte ziemlich hoch. Zuletzt wurde sie 2025 dezent überarbeitet. Neu gestaltet und aerodynamisch optimiert wurden Winglets, Seitenverkleidung und Vorderradabdeckung mit "Brake Ducts". Serienmäßig gibt es außerdem den M-Kurzhub-Gasgriff (58 statt wie bisher 72 Grad Drehwinkel) und "Fahrmodi Pro". Nach wie vor gilt: Landstraße und Piste beherrscht die BMW wie kaum ein zweiter Supersportler.