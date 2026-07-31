122 Schraubersünden

Rundgedrehte Schraubenköpfe, ausgenudelte Gewinde, falsche/auslaufende/zu viel oder zu wenig Flüssigkeit – wer selbst schraubt, kann viel kaputt machen. Für viele ein Grund zu Schweigen, für uns ein Grund mehr, offen damit umzugehen und über unsere besten (oder schlimmsten?) Schraubersünden zu sprechen, die teilweise kürzer zurückliegen, als es uns lieb ist. In dieser besonderen Folge berichtet MOTORRAD-Chefredakteur Fabian Dresler beispielsweise vom unrühmlichen Café-Racer-Umbau seiner TL 1000, PS-Chef Johannes Müller erzählt vom mehrstündigen Kampf mit Tubliss-System am Vortag eines Enduro-Rennens und MOTORRAD-Reiseredakteur und -Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige beichtet unter anderem die Resultate eines viel zu hoch eingestellten Drehmomentschlüssels. Wie angesprochen freuen wir uns nicht nur über Feedback, sondern auch über EURE größten Schraubersünden. Schickt eure Beichten (auch anonym) bitte an podcast@motorradonline.de oder als Kommentar. Eine Auswahl werden wir in den kommenden Folgen vorlesen. ; -)