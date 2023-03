CF Moto Dreizylinder-Patent Triple-Trend in China

Multizylinder-Motoren in den verschiedensten Layouts sind derzeit offenbar im Trend. Jedenfalls in China, genauer gesagt aus der Perspektive chinesischer Hersteller, die in erster Linie ihren Heimatmarkt im Blick haben. Über diverse Projekte mit V4-Motoren von 500 bis 1.200 Kubik haben wir bereits berichtet, und sogar ein 8-Zylinder-Boxer wird in China entwickelt.

Dreizylinder statt Vierzylinder in China

Reihenvierzylinder, zuletzt begehrt von chinesischen Herstellern und Käufern, dürften da bald langweilig werden. CF Moto entwickelt unter anderem ein Superbike mit V4. Doch es zeichnet sich bereits der nächste Motoren-Trend ab in China: Dreizylinder. Gleich mehrere Hersteller entwickeln Reihendreizylinder, auch Triples genannt. Ersten Gerüchten in diese Richtung sind bereits Konstruktionszeichnungen und Bilder gefolgt.

Triples von QJ Motor, Loncin, Voge und Zontes

Qianjiang und QJ Motor greifen auf die Motorkonstruktion von Benelli zurück, die es ab Mitte der 2000er-Jahre als 1130er gab und als 899er seit Kurzem wieder für das chinesische Benelli-Portfolio gibt. Motorenhersteller Loncin bereitet angeblich einen Reihendreizylinder mit 800 Kubik vor, für künftige Modelle der Eigenmarke Voge, so war von einer Händlertagung im Februar 2023 zu hören. Und Zontes hat bereits einen 800er-Triple angekündigt, der über 100 PS Spitzenleistung erreichen soll. Im März 2023 tauchten dann in China Konstruktionszeichnungen auf, die angeblich zu einer Patentanmeldung von CF Moto gehören. Darauf deutlich zu erkennen: ebenfalls ein Reihendreizylindermotor. Für CF Moto wäre das der erste Motorradantrieb mit mehr als 2 Zylindern.

CF Moto/motooy.com 2 obenliegende Nockenwellen (dohc) und 4 Ventile pro Zylinder. Damit hat der Triple von CF Moto konkurrenzfähiges Potenzial.

Moderner Triple von CF Moto mit 675 bis 800 Kubik

Eckdaten zum Triple von CF Moto liegen noch nicht vor, doch chinesische Experten erwarten den Hubraum zwischen 675 und 800 Kubik. Äußerliche Ähnlichkeiten des Motorgehäuses mit dem bereits bekannten 450er-Reihenzweizylinder von CF Moto nähren Spekulationen zum Hubraum. Ausgehend vom Bohrung-Hub-Verhältnis des 450ers – jeweils 72 mal 55,2 Millimeter – würden sich mit einem zusätzlichen dritten Zylinder 674 Kubik ergeben. Das wäre sehr nahe an der früheren Version des Triumph-Triples mit 675 Kubik. Von MV Agusta gab es ebenfalls einen 675er-Triple, allerdings mit deutlich kurzhubigerer und spitzenleistungsorientierter Auslegung. Umso relevanter ist dieser Seitenblick deshalb, weil sowohl MV Agusta als auch CF Moto inzwischen enge und somit indirekt gemeinsame Beziehungen zu KTM haben.

Technisch zeigen die Zeichnungen den CF-Triple auf der Höhe der Zeit, mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung, 2 obenliegenden Nockenwellen (dohc) und 4 Ventilen pro Zylinder. Nicht direkt zu erkennen ist das Layout der Kurbelwelle, wobei alles dafür spricht, dass CF Moto einen normalen 120-Grad-Versatz wählt, wie es beim Triple üblich ist. Wann, wie und für welche Modelle CF Moto diesen Motor plant, ist nicht bekannt. Allerdings: CF Moto meldete bisher keine Patente an, die nicht Serie gingen.

Fazit

Nach QJ Motor, Zontes, Loncin und Voge will anscheinend auch CF Moto künftig Motorräder mit Dreizylindermotor im Sortiment haben. Dem aktuellen Triple-Trend in China folgend. Im März 2023 tauchten entsprechende Konstruktionszeichnungen auf, die dem KTM-Partner CF Moto zugeordnet werden. Genaue Eckdaten, Modellvarianten und Zeitpläne zum CF Moto-Triple sind noch nicht bekannt.