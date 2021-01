Harley-Zukunft Mit „Hardwire“ wieder zum Erfolg

Harley-Davidson steckt in schwierigem Fahrwasser. Am 2. Februar 2021 wollen die Amerikaner ihren neuen 5-Jahres-Plan vorstellen, der den Traditionsmotorradhersteller wieder aus der Krise führen soll.

Seit März 2020 leitet der deutsche Manager Jochen Zeitz als neuer CEO die Geschicke von Harley-Davidson. Gleich nach seinem Amtsantritt machte sich Zeitz an die Reorganisation des Motorradherstellers – das Umbauprogramm lief unter dem Titel "Rewire". Am 2. Februar 2021 will Harley jetzt die Ergebnisse seiner Neuorientierung publik machen. Zu diesem Termin werden auch die Finanzzahlen für 2020 veröffentlicht.

Mit Hardwire in die Zukunft

Der neue strategische Fünf-Jahres-Plan trägt den Titel "Hardwire" und soll die Amerikaner wieder auf die Erfolgsspur bringen und langfristig gesund und profitabel aufstellen. "Ich bin zuversichtlich, dass die wesentlichen Änderungen, die wir mit "The Rewire" vorgenommen haben, es uns ermöglicht haben, unseren strategischen Plan erfolgreich umzusetzen. Wir sind jetzt eine schlankere, besser ausgerichtete Organisation und treffen Entscheidungen schneller", sagte Zeitz. Er erwartet, dass die mit "Rewire" eingeführten Maßnahmen ab 2021 zu laufenden Bruttoeinsparungen in Höhe von rund 115 Millionen Dollar führen.

Bereits im Vorfeld hatte Zeitz erklärt, dass mit Hardwire die Palette der geplanten neuen Modelle um etwa ein Drittel zusammengestrichen werden soll. Auch will man sich aus Märkten mit wenig Wachstumspotenzial zurückziehen. Zudem will sich Harley auf seine Bestseller fokusieren, Marktneueinführungen werden aus dem August an den Jahresbeginn vorgezogen.

Entsprechend wird Harley am 19. Januar in einem Livestream seine neuen 2021er-Modelle vorstellen. Die Großenduro Pan America soll am 22. Februar in einem Spezial-Event ihre digitale Weltpremiere feiern.

Fazit

Harley-Davidson will sich selbst neu erfinden. Gelingen soll das mit dem Hardwire-Plan, der die Amerikaner zurück auf die Erfolgsspur bringen soll.