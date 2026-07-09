Motoröl für Klassiker-Bikes: Was es können muss – und welches das Richtige ist

Motoröl ist im Motorrad viel mehr als "nur Schmierung": Es kühlt, reinigt, dichtet, schützt vor Korrosion – und muss in den meisten Bikes zusätzlich Getriebe und Nasskupplung mitversorgen. Genau darum geht’s in diesem PDF: verständlich erklärt, mit technischen Hintergründen, anschaulichen Grafiken und konkreten Tipps, wie man Spezifikation, Viskosität und Freigaben richtig liest – und welche Fehler beim Ölstand, Nachfüllen und Ölwechsel richtig teuer werden können. Hier findet ihr einen strukturierten Überblick mit allem, was zum Thema Motoröl wichtig ist. Und im PDF Alles über Öl, Teil 1 aus MOTORRAD Classic 1+2/2026 gibt es den vollen Durchblick, hier für euch zum Download: