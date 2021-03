Spanien erwägt Airbag-Pflicht Motorrad fahren soll sicherer werden

Airbags können bei bestimmten Unfallszenarien die Sicherheit von Motorradfahrern erhöhen und das Verletzungsrisiko vermindern. Zu dieser Erkenntnis ist auch das spanische Verkehrsministerium DGT gekommen.

Entsprechend wurde im Februar 2021 eine Initiative gestartet, die mehr Motorradfahrer dazu animieren soll, die schützenden Luftsäcke auch zu tragen. Im Rahmen dieser Initiative wurde immer wieder von einer Tragepflicht von Airbags für Motorradfahrer gesprochen, was für einige Verwirrung gesorgt hat. Jetzt stellt der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska klar, dass es derzeit noch keine Tragepflicht von Airbags für Motorradfahrer in Spanien gibt.

Man wolle aber in den kommenden Jahren den Rahmen dafür schaffen, dass so eine Tragepflicht kommen könnte. Der derzeitige Zeitplan sieht den Zeitraum von 2025 bis 2030 vor. Neben einem Schutzhelm sind in Spanien bereits Handschuhe verpflichtend vorgeschrieben. Die entsprechende Tragepflicht wird vermutlich noch 2021 eingeführt.

Gegensprechanlagen jetzt legal

Entwarnung gab Marlaska an einer anderen Front. Wer bislang in Spanien mit einer Helm-Gegensprechanlage unterwegs war, bewegte sich rechtlich in einer Grauzone. Hier wurde von den Gesetzeshütern nach sehr subjektiven Kriterien sanktioniert, oder auch nicht. Nach Marlaskas Worten können ab sofort Geräte legal verwendet werden, bei denen Kopfhörer in den Helm integriert sind.

Fazit

Spanien denkt über eine Tragepflicht von Airbags für Motorradfahrer nach. Kommen könnte so eine Regelung frühestens in einigen Jahren. Dafür wurde die Nutzung von Gegensprechanlage jetzt legalisiert.