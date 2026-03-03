Unter 4 Liter und trotzdem bis 119 PS: Starke Bikes mit niedrigem Verbrauch im Test

Aus viel Drehmoment wird mit viel Drehzahl viel Leistung. Und hohes Drehmoment verlangt viel Benzin im Brennraum. Hohe Leistung muss daher mit hohem Verbrauch einhergehen. Nur fast: In den Tests von MOTORRAD zeigen moderne Bikes mit bis zu 119 PS Verbräuche von unter 4 Liter je 100 Kilometer.

Das sind die 10 sparsamsten Motorräder aus unseren Tests Überraschung: Unter den 10 sparsamsten Motorrädern in den Tests von MOTORRAD sind nicht nur Leistungszwerge. Tatsächlich sind 4 Bikes darunter, die über 80 PS Leistung haben, sogar dreistellige PS-Werte sind darunter. Und selbst große Hubräume von bis zu 895 Kubik. Verzicht übt hier nur der Motor beim Verbrauch. Interessant: Der Unterschied im Verbrauch zwischen Platz 1 und Platz 10 beträgt nur 0,6 Liter pro 100 Kilometer.

Platz 10: Yamaha R9 mit 119 PS 119 PS haben und nur 3,9 Liter auf der Testrunde verbrauchen: Yamaha R9. Im Test von MOTORRAD überraschte der Drilling in der Sportverkleidung mit diesem Wert. Zwar ist der Triple mit 890 Kubik in den anderen 900er-Modellen von Yamaha kein Säufer, doch die 3,9 Liter sind Bestwert der Familie.

Platz 10: Kawasaki Versys 650 mit 67 PS Gerade vor dem zweiten Platz 10 im Ranking mit 3,9 Liter je 100 Kilometer ist der Verbrauch der Yamaha erstaunlich niedrig, denn exakt den gleichen Verbrauch erfuhr die Kawasaki Versys 650 im Test. Und das mit 52 PS und 251 Kubik weniger.

Allerdings wiegt das Crossover-Modell mit 220 Kilo entsprechend der besseren Ausstattung mehr, was den Verbrauch schon fast relativiert. Ebenfalls top: die Preis-Leistung-Note 1,5 der Kawasaki.

Platz 8: Suzuki GSX-8R mit 83 PS Ebenfalls zu den stärkeren Motoren im Reigen der niedrigen Verbraucher gehört der Twin der Suzuki GSX-8R. 776 Kubik groß und 83 PS stark muss er nur 205 Kilo Sportler beschleunigen, was hilft, genügsam am Tank zu nippen: nur 3,8 Liter je 100 Kilometer.

Hinzu kommen viele Punkte in der 1.000-Punkte-Wertung und Note 1,4 bei Preis-Leistung.

Platz 8: Brixton Crossfire 500 Storr mit 48 PS Überraschten die bisherigen 3 Motoren mit viel Leistung und wenig Verbrauch, sind die 3,8 Liter des 486-Kubik-Twins der Brixton Storr erwartebar. Mit 47,6 PS ist er klar in der A2-Klasse verortet, wobei er 219 Kilo bewegen muss, was eben auf den Verbrauch schlägt.

Kleiner Bonus: Niedriger Verbrauch kombiniert mit hoher Reichweite (421 km) verlängert die Intervalle zwischen den Tankstopps – vielleicht hin zu wieder niedrigeren Spritpreisen.

Platz 8: Yamaha MT-07 mit 73 PS Natürlich muss die Yamaha MT-07 im Kontext Kosten und Verbrauch unter den Top-Bikes liegen. Ihr Twin mit 689 Kubik und 73,4 PS ist seit einer Dekade führend in der Klasse und verbraucht im direkten Vergleich so viel oder so wenig wie ein 500er-Twin: 3,8 Liter pro 100 Kilometer.

Klar muss hier die Relation zum Gewicht stehen: Die Yamaha wiegt mit 183 Kilo eben 36 Kilo weniger als die Brixton. Und die Preis-Leistung-Note 1,2 spricht klar für die Yamaha.

Platz 5: BMW F 900 GS mit 105 PS Den größten Hubraum mit dem niedrigsten Verbrauch und der zweithöchsten Leistung hat der Twin der BMW F 900 GS. 895 Kubik groß, 105 PS stark und nur 3,7 Liter je 100 Kilometer durstig.

Großartige Werte, denen 226 Kilo und die Preis-Leistung-Note 2,7 gegenüberstehen. Aber eine F 900 GS kauft wohl kaum jemand wegen des Verbrauchs.

Platz 4: Honda XL 750 Transalp mit 92 PS Knapp 92 PS stark ist der Twin der Honda Transalp mit 755 Kubik – und im MOTORRAD-Test mit 3,6 Liter Verbrauch je 100 Kilometer. Dazu kommt die Honda sogar noch 469 Kilometer weit und darf sich mit der Preis-Leistung-Note 1,7 schmücken.

Platz 3: KTM 390 SMC R mit 45 PS 163 Kilo leicht, dafür mit rund 45 PS starkem Einzylinder und 399 Kubik, verbrauchte die KTM 390 SMC R im Test bei MOTORRAD nur 3,5 Liter je 100 Kilometer.

Konzeptbedingt kommt sie mit einer Tankfüllung nur 257 Kilometer weit, steht mit 595 Punkten im Test auf den Top-Plätzen der Klasse und darf eine 1,6 als Note für Preis-Leistung nennen.

Platz 2: Royal Enfield Himalayan 450 mit 40 PS Schon die KTM zeigte, dass ab einem gewissen Verbrauch die Leistung sinken muss. So auch bei der Royal Enfield Himalayan 450. Ihr Single mit 452 Kubik leistet zwar nur 40 PS, er verbraucht aber nur 3,4 Liter je 100 Kilometer.

Ein beachtlicher Wert für eine Enduro mit 203 Kilo Gewicht, die 500 Kilometer Reichweite bietet – theoretisch.

Platz 1: Suzuki DR-Z4 SM mit 38 PS Immerhin verbraucht der schwächste Motor am wenigsten. In diesem Fall der Single mit 398 Kubik in der Suzuki DR-Z4 SM mit 38 PS.

Nur 3,3 Liter je 100 Kilometer erfuhr die Supermoto im MOTORRAD-Test, dazu wog sie mit 155 Kilo unter den Top 10 am wenigsten. Mit 562 Punkten im Test blieb sie allerdings hinter den Erwartungen, was bei einem sehr hohen Preis (9.699 Euro) nur zur Note 2,9 für Preis-Leistung reichte.