Versteigerung Honda Monkey Z50A von John Lennon

Monkey soll rund 30.000 Pfund bringen

1971 verkaufte Lennon die Monkey an Henry Graham, der die kleine Honda daraufhin an John Harrington weiterverkaufte. Beachtliche 47 Jahre befand sich die Honda Monkey Z50A im Anschluss im Besitz von Harrington. Am 4. März wird die Monkey nun vermutlich an einen neuen Besitzer übergeben.

Die Auktion findet im National Motorcycle Museum in Solihull (England) statt. Die Honda Monkey, die einst John Lennon gehörte, wurde für die Auktion an das Unternehmen H&H Classics übergeben. Die Experten von H&H Classics gehen davon aus, dass die Monkey für ca. 30.000 Pfund den Besitzer wechseln wird.