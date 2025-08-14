Markenverzeichnis öffnen
Motorräder

US-Musiker Billy Joel erkrankt: Motorrad-Sammlung wird aufgelöst

US-Musiker mit neurologischer Erkrankung
Billy Joel löst legendäre Motorradsammlung auf

US-Musiker Billy Joel wird seinen ikonischen Laden 20th Century Cycles in Oyster Bay im September 2025 schließen und seine 75 Motorräder verkaufen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.08.2025
Als Favorit speichern
Billy Joel 20th Century Cycles Moto Guzzi 850 LM III
Foto: Billy Joel 20th Century Cycles

Der bekannte US-Musiker Billy Joel wird im Herbst 2025 seinen Motorradshop 20th Century Cycles in Oyster Bay schließen. Wie Joel gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigte, fällt ihm dieser Schritt nicht leicht – Grund für die Entscheidung ist eine kürzlich diagnostizierte neurologische Erkrankung, konkret eine Form von Normaldruckhydrozephalus (Wasserkopf). Die Krankheit kann unter anderem Gedächtnisprobleme und Bewegungsstörungen verursachen.

Über 75 Motorräder in Billy Joels Sammlung

Billy Joels 20th Century Cycles auf Long Island, New York, wurde im Jahr 2010 eröffnet und entwickelte sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt für Motorradfans, Touristen und Rockmusikliebhaber. Im Inneren beherbergte das Geschäft eine beeindruckende Sammlung mit über 75 Motorrädern.

In einem Interview sagte Billy Joel 2023: "Im Grunde geht es hier darum, eine bestimmte Ästhetik zu fördern. Ich mag den älteren Stil. Ich mag den Automobilstil der 1930er bis 1960er Jahre. Ich wollte eine ganze Menge solcher Motorräder sammeln, sie an einem Ort ausstellen und den Leuten zeigen, wie Motorräder dieser Ära aussahen. Denn diese Ästhetik geht langsam verloren."

Alle Klassiker sind fahrbereit erhalten

Neben der Ausstellung diente 20th Century Cycles auch als Restaurierungsbetrieb – stets mit dem Ziel, klassische Motorräder nicht nur zu zeigen, sondern fahrbereit zu erhalten. Die Besichtigung der Sammlung war kostenlos, der Zugang offen für alle.

Im Juni 2023 wurde der Abschnitt der Audrey Avenue, in dem sich das Geschäft befindet, offiziell in "Billy Joel Way" umbenannt – eine Anerkennung der lokalen Bedeutung, die der Musiker und sein Motorradladen für Oyster Bay hatten.

Nachbarn beschreiben den Shop als Magnet für Besucher aus aller Welt. Die Schließung sei für die Gemeinde ein spürbarer Verlust, wie etwa der Betreiber eines benachbarten Rockposter-Geschäfts in einem Interview sagte.

Verkaufstermin für Motorräder steht noch nicht fest

Billy Joel lebt inzwischen hauptsächlich in South Florida, sein Haus in der Nähe auf Centre Island steht für 29,9 Millionen US-Dollar zum Verkauf.

Seine Motorrad-Sammlung ist mittlerweile nicht mehr vollständig vor Ort – die ausgestellten Motorräder wurden bereits aus dem Laden entfernt und sollen später in diesem Jahr versteigert werden. Ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest.

Billy Joel-Konzerte wurden bereits im Mai 2025 abgesagt

Bereits im Mai 2025 kündigte der 76-Jährige an, bevorstehende Konzerte abzusagen, nachdem er erfahren hatte, dass er an Normaldruckhydrozephalus leidet. Zuvor hatte er zwar Gleichgewichtsprobleme, fühlte sich aber ansonsten gut, sagte er in einem Interview mit Bill Mahers Club Random-Podcast im Juli 2025.

