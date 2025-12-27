Die besten Motorradreifen 2025: alle Testsieger und Bestnoten von MOTORRAD

In 3 Tests prüfte MOTORRAD 18 aktuelle Reifen auf die denkbar härteste Weise. Von unterschiedlichen Reifen für die R 1300 GS über Sportreifen für sportliche Naked Bikes hin zu Hypersport-Reifen für Ausflüge auf die Rennstrecke.

So testet MOTORRAD Reifen Teile eines Reifentests von MOTORRAD sind grundsätzlich die Leistung auf trockener und nasser Straße. Darunter rein objektiv messbare Disziplinen wie Bremsen und Beschleunigen sowie ein Durchschnittswert aus echten Rundenzeiten auf abgesperrter Rennstrecke. Je besser das Fahrgefühl, welches der Reifen vermittelt, desto schneller die Rundenzeit. Und wie jedes Jahr: Ein Test enthält den Verschleiß-Test der Reifen, herausgefahren auf öffentlichen Straßen und mit wechselnden Fahrern.

Das waren die Reifentests 2025 Die besten Reifen für die BMW R 1300 GS Den größten Reifentest 2025 erfuhr MOTORRAD in den Dimensionen 120/70 R19 und 170/60 R 17 für große Reiseenduros auf der BMW R 1300 GS. Das Besondere: Nicht 6 Reifen einer Klasse traten an, sondern MOTORRAD verglich die Konzepte Offroad, Enduro und Straße. Entsprechend fuhren grobstollige 50/50-Reifen gegen gemäßigtere Profile in 70/30 oder 80/20 gegen reine Straßenreifen (100/0), die sich alle dem Verschleißtest über 3.000 Kilometer stellten.

Die besten Reifen für Sportler, Naked Bikes, Tourer und Crossover-Bikes Im Test der Sportreifen prüfte MOTORRAD 6 aktuelle Modelle in den Dimensionen 120/70 ZR17 und 190/55 ZR17 auf der BMW S 1000 RR. Als Sportreifen gelten Modelle, die auf der Straße gefahren werden und vom Hersteller nur eingeschränkt für den Einsatz auf der Rennstrecke empfohlen werden.

Die besten Reifen für Straße und Rennstrecke Uneingeschränkt für die Rennstrecke empfohlen sind die 6 aktuellen Hypersportreifen. Sie sollen Straße und Rennstrecke gleichermaßen meistern können. Sie durchliefen bei MOTORRAD den gleichen Test in 120/70 ZR17 und 190/55 ZR 17 wie die Sportreifen auf einer BMW S 1000 RR.