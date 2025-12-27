4 Mittelklasse-Crossover im Test-Vergleich: Tracer 7, Tiger Sport 660, Versys 650, NC 750 X

Crossover-Bikes versprechen von allem etwas. Angemessene Sportlichkeit für die schnelle Runde, genug Komfort für die lange Strecke, dazu Alltagstauglichkeit, die nicht nach Langeweile oder Pflichtprogramm riecht.

Gerade in der absatzstarken unteren Mittelklasse gelingt dieses Kunststück vermeintlich häufig – zumindest auf dem Papier. Moderne, bezahlbare Maschinen mit guter Ausstattung, leichtfüßig und kräftig genug für alles, was auf öffentlichen Straßen Lust und Laune macht. Kombiniert mit vielversprechenden Alltagsqualitäten.

Für den Realitätscheck schnappen wir uns vier Maschinen, die das Feld der Mittelklasse-Crossover möglichst breit abbilden: Yamaha Tracer 7, Triumph Tiger Sport 660 , Kawasaki Versys 650 und Honda NC 750X DCT.

Gemeinsam tragen sie das Versprechen in sich, viel Verschiedenes zu können, ohne dabei identitätslos zu wirken. Denn trotz des Ziels, das eine Motorrad für alle Fälle zu sein, legen sie ihre Schwerpunkte ganz unterschiedlich. So viel wird schon beim Ritt durch die Häuserschluchten rund um das MOTORRAD-Hauptquartier klar.

Honda NC 750 X mit DCT Was den Reiz der Honda NC 750X DCT ausmacht, erfährt man am schnellsten genau hier, im Stadtverkehr und beim Durchqueren von Vororten. Seit ihrer Einführung 2014 verfolgt die NC 750X einen ganz eigenen Weg: weniger als unvernünftiger Emotionsverstärker, mehr als pragmatischer Alleskönner.

Seit 2016 ist die Honda mit Automatik-Option erhältlich, also ein echter Vorreiter dessen, was sich heute bei immer mehr Herstellern als fester Bestandteil der Modellpalette etabliert.

Helmfach dank weit nach vorn geneigtem Reihenzweizylinder Das praktische Helmfach anstelle des Tanks ist längst ihr Markenzeichen, wird durch den weit nach vorn geneigten Reihenzweizylinder mit 745 Kubik erst möglich. Dessen Leistungsausbeute klingt nach heutigen Standards ernüchternd: Mit 59 PS hat die Honda gegenüber Yamaha, Triumph und Kawasaki einen spürbaren Performancenachteil, die auch das früh anliegende Spitzendrehmoment nicht ganz wettmachen kann.

Äußerlich tritt die Honda bewusst sachlich und unaufgeregt, aber doch modern und hochwertig in Erscheinung. Die jüngste Modellpflege hält am Grundkonzept fest: Anstatt Leistungssteigerung oder Leichtbau gab es sinnvolle Detailoptimierungen, die im Motorradalltag wirklich helfen: ein feiner abgestimmtes Motormapping für sanftere Gasannahme, geschmeidigere DCT-Schaltvorgänge und bessere Effizienz, dazu vorn erstmals zwei Scheibenbremsen für verlässlichere Verzögerung. Ein modernes Fünf-Zoll-TFT bringt das Cockpit auf den aktuellen Stand.

Automatik-Honda punktet im Stop-and-go-Verkehr Gerade im städtischen Stop-and-go-Verkehr zeigt die Automatik-Honda, dass ihre Roller-Anleihen zu Unrecht belächelt werden. Kein Kuppeln, und selbst geschaltet wird nur auf Wunsch – bequem per Schaltwippe links am Lenker.

Das Doppelkupplungsgetriebe nimmt einem die ins Muskelgedächtnis eingebrannten Routinen so souverän ab, dass die Finger der linken Hand spätestens nach der dritten Ampel aufhören, nach dem nicht vorhandenen Kupplungshebel zu greifen, und man sich voll auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren kann.

Ampelstarts gelingen geschmeidig, das Einfädeln in den fließenden Verkehr läuft ohne Hektik, insgesamt schwimmt man eine Idee gelassener mit als auf einem manuell geschalteten Motorrad.

Jörg Künstle

Allenfalls beim Wenden und Rangieren wünscht man sich die millimetergenaue Dosierbarkeit einer klassischen Kupplung zurück – diese Momente sind jedoch die Ausnahme. Viel öfter stellt man sich die Frage, warum Motorradfahren eigentlich nicht immer so entspannt sein kann.

Stellvertretend dafür steht das Helmfach: Der Stauraum anstelle des Tankstutzens löst das leidige "Wohin mit der Murmel?" beim Supermarktbesuch in Luft auf. Wer das nicht nützlich findet, verzichtet vermutlich auch heute noch aufs Onlinebanking.

Manueller Schaltmodus bei sportlicher Landstraßenhatz Erst bei betont sportlicher Landstraßenhatz bevorzugen wir den manuellen Schaltmodus. Um nicht den Anschluss zum Rest des Quartetts zu verlieren, muss man den zahmen Alltags-Twin mit lang übersetzten Gängen und schmalem Drehzahlband ordentlich ausquetschen.

Entgegenkommend und zweckmäßig zeigt sich die Honda NC 750X DCTdagegen bei der Ergonomie, besonders für kompakter gebaute Fahrer. Die niedrige Sitzhöhe von 800 Millimetern ermöglicht sicheren Stand, die aufrechte Oberkörperhaltung und der moderat breite Lenker erleichtern die Manövrierbarkeit.

Unsere Testmaschine war mit optionalen, hochwertig anmutenden Komfortsitzen für Fahrer und Beifahrer ausgestattet. Am Sitzkomfort gibt es wenig zu meckern. Einzig Langbeiner müssen sich mit dem vergleichsweise spitzen Kniewinkel anfreunden, obwohl die Rasten tief montiert sind und früh aufsetzen.

Setzt in Schräglage als Erste auf Mit 120 Millimeter Federweg an Front und Heck befindet sich das Chassis der Honda ohnehin näher am Asphalt als bei den drei Mitstreiterinnen. Kein Wunder also, dass sie in Schräglage als Erste aufsetzt, unglücklicherweise auch recht bald mit der Edelstahlverkleidung des Schalldämpfers, die nach einer zügigen Landstraßenrunde bereits sichtbare Kampfspuren trägt.

Ähnlich früh sprüht übrigens die Tracer 7 Funken, wegen Yamaha-typisch unnötig langen Angstnippeln an den Rasten. Doch dazu später mehr.

Kawasaki Versys 650 Schalten wir zunächst ein paar Gänge zurück. Ganz klassisch, ohne Blipper oder Doppelkupplung. Seit Jahren ist Kawasakis Versys 650 eine feste Größe im Segment jener Motorräder, die sich nicht auf ein Genre festnageln lassen wollen – konzipiert als unkomplizierter Allrounder mit viel Komfort und wenig Schnickschnack.

Der aktuelle Stand des 2026er-Modells geht im Wesentlichen auf die letzte große Überarbeitung 2022 zurück: Damals wurden der aktuelle Look mit spitz zulaufender Front unter den eckigen Doppel-LED-Scheinwerfern, das 4,3-Zoll-TFT mit Smartphone-Konnektivität und die KTRC-Traktionskontrolle eingeführt.

Immerhin ist seit der letzten Modellpflege das Regelverhalten der Traktionskontrolle in zwei Stufen anpassbar. Auf Fahrmodi muss die Kawasaki Versys 650 aber weiterhin verzichten.

Auch beim mittlerweile altgedienten 649-Kubik-Reihenzweizylinder bleibt vorerst alles beim Alten. Nach wie vor schlägt er im 180-Grad-Takt, verzichtet also auf den emotionaleren V-Style-Puls der 90-Grad-Reihentwins von Honda und Yamaha.

Der Prüfstand bescheinigt ihm 67 PS bei 8.500/min und 61 Nm bei 7.000/min, die er unaufgeregt, linear, aber bei Lastwechseln nicht völlig ruckfrei und begleitet von einem spürbaren Vibrato abliefert.

Mit ihrer schlichten Ausstattung wirkt die Kawasaki Versys 650 zwar weniger zeitgemäß als ihre Mitbewerber, bleibt damit aber ihrer unkomplizierten Philosophie treu – Technik reduziert auf das Wesentliche, zum fairen Tarif.

Reichweite über 500 Kilometer Auf den ersten Blick mag man kaum glauben, dass das Sitzdreieck der Kawasaki Versys 650 vergleichsweise kompakt ausfällt. Ihre äußeren Abmessungen lassen sie im Testfeld am stattlichsten wirken.

Mit 855 Millimeter Sitzhöhe thront man deutlich höher als auf der Honda, genießt einen offeneren Kniewinkel und eine bessere Übersicht.

Weil der Tank in Längsrichtung jedoch relativ kurz baut und sich der Lenker näher zum Fahrer reckt, wirkt das Platzangebot weniger luftig – bequem ist es trotzdem, zumal die Sitzbank die weichste und breiteste im Quartett ist.

In Kombination mit dem üppigen 24-Liter-Tank ergibt sich eine Reichweite von über 500 Kilometern, ein weiteres Plus für Viel- und Weitfahrende.

Auch der Windschutz überzeugt dank großer Scheibe, erreicht aber nicht ganz das besonders hohe Niveau der Triumph Tiger Sport 660. Schade, dass bei der Kawasaki Versys 650 für die Höhenverstellung Werkzeug benötigt wird.

Kawasaki mit sensibler Federung Auch fahrwerksseitig setzt die Kawasaki Versys 650 auf Komfort. Ihre 41-Millimeter-Upside-down-Gabel vorn und Monofederbein hinten stellen 150 Millimeter vorn und 145 Millimeter Federweg hinten zur Verfügung, reagieren annehmbar sensibel auf Unebenheiten und bügeln schlechte Straßen zuverlässig glatt.

Im Alltags- und Reisetempo ist das ein Segen; bei betont sportlicher Gangart fehlen vorn Dämpfung und Führung, die Front führt dann nicht mehr so satt und reagiert nervös auf kleine Lenkimpulse.

Insgesamt ist dann zu viel Bewegung im Fahrwerk – das macht insbesondere die Honda NC 750X DCT mit ihrer komfortablen, aber doch sehr satten Straßenlage besser.

Triumph Tiger Sport 660 Auch die Tiger Sport 660 weiß fahrwerksseitig zu überzeugen, wirkt ausgewogen und bietet das feinste Ansprechverhalten. Yamaha Tracer 7 hat es mit dem Sportsgeist dagegen insbesondere auf Tour und im Alltag etwas zu gut gemeint.

Während die Front trotz sportlicher Abstimmung noch ausreichenden Restkomfort mitbringt, ist das Heck schlicht zu straff und wirkt im Gesamtpaket unharmonisch.

Legen Kawasaki und Honda eher die entschleunigte Gangart nahe, hält die giftgrüne Tiger Sport 660 ein, was ihr Name verspricht. Ihr 660er-Dreizylinder entspricht im Feld am ehesten den Idealen eines sportlichen Triebwerks, bewahrt sich dabei aber Manieren und taugt durchaus auch für Alltag und lange Reisen.

Tugenden wie die drehzahlunabhängig geschmeidige Gasannahme, der entschlossene Durchzug ab der Drehzahlmitte und die große Drehwilligkeit bis in den fünfstelligen Bereich entsprechen schließlich dem Ideal unterschiedlichster Gangarten.

Beim Durchzug hängt die Tiger Sport 660 die Konkurrenz mehr oder weniger ab – kurze Übersetzung und reichlich Drehzahlreserven zahlen sich ganz praktisch auch beim Überholen aus.

Gegenüber der Honda wirkt der Triple wie ein Rennmotor, gegenüber der Versys spürbar kultivierter und kräftiger. Einzig die Yamaha Tracer 7 fühlt sich subjektiv ähnlich munter an, tritt in der Mitte noch spontaner an, läuft kerniger und muss schließlich bei hoher Drehzahl langsam abreißen lassen.

Großzügige Schräglagenreserven, fein ansprechendes Fahrwerk Beim Einlenken wirkt die Triumph Tiger Sport 660 zunächst spielerisch, in tiefer Schräglage verlangt sie dann etwas mehr Nachdruck als die bedingungslos handliche Tracer – und beim Bremsen in Schräglage stellt sich die Triumph spürbar auf.

Insgesamt lenken Yamaha und Honda neutraler als Triumph und Kawasaki. Für die Britin sprechen großzügige Schräglagenreserven und ein fein ansprechendes, top abgestimmtes Fahrwerk.

Und auch die Nissin-Bremse überzeugt: Sie baut ordentlich Druck auf, ohne dabei übertrieben bissig ans Werk zu gehen. Erst beim sehr harten Anbremsen gerät die Gabel gelegentlich ans Limit, wird das Heck ungewollt leicht.

Das perfekte Rundum-Bike? Die Ergonomie fällt angenehm touringtauglich, aber doch fahraktiv aus. Der schmale Tank ermöglicht einen angenehmen Knieschluss und reichlich Bewegungsfreiheit, der Kniewinkel bleibt entspannt.

Auch beim Windschutz weiß die Triumph Tiger Sport 660 zu überzeugen: Tolle Abschirmung und großer Verstellbereich der Scheibe sind vorbildlich. Elektronikseitig gibt es Traktionskontrolle und Kurven-ABS sowie die Fahrmodi Street, Sport und Rain, die jeweils Einfluss auf TC-Regelverhalten und Ansprechverhalten nehmen. Ihre Quickshifter-gestützten Schaltvorgänge gefallen durch kurzen Hebelweg, fühlen sich im Vergleich zur elektronikfrei geschalteten Yamaha aber etwas teigiger an.

Insgesamt offenbart die Tiger einen vielschichtigen Charakter: dynamischer und kultivierter als die Kawasaki Versys 650 und die Honda NC 750X DCT, weniger kompromisslos, aber ähnlich performant wie die Yamaha Tracer 7, dazu mit dem geschmeidigsten Motor im Feld. Einzig den etwas höheren Verbrauch muss sie sich ankreiden lassen.

Yamaha Tracer 7 Yamahas Tracer 7 bekam zum Saisonbeginn ein großes Technik-Upgrade: Der für Euro-5+ homoligierte CP2-Twin erhielt die Fahrmodi Sport, Street und einen Custom-Modus, in dem der Fahrer die Einstellungen für Motorleistung und -ansprechverhalten (drei Stufen) und die Traktionskontrolle (zwei Stufen und abschaltbar) individuell anpassen kann.

Während der Zweizylinder im Streetmodus butterweich und perfekt dosierbar Kraft abgibt, reagiert die Sporteinstellung deutlich spontaner – so soll’s sein. Vibrationen sind nur am oberen Ende des Drehzahlbands ein Thema.

Vorwärtsdrang und Präzision Dass die Tracer außerdem ab Werk über einen Tempomaten und ein modernes Fünf-Zoll-Cockpit mit umfassenden Connectivity-Features verfügt, ist löblich. An der Bluetooth-Verbindungsstabilität der benötigten MyRide-App sollte Yamaha aber noch mal feilen, damit aus Features kein Frustfaktor wird.

Neben der Elektronik spendierten die Japaner frische Hardware in Gestalt einer längeren Schwinge, eines steiferen Rahmens und radial verschraubter Bremszangen mit ordentlichem Initialbiss. Die höhenverstellbare, aber vergleichsweise straff gepolsterte Sitzbank rundet das Facelift-Paket ab.

Insgesamt ist die Yamaha Tracer 7 ein Motorrad, das Vorwärtsdrang und Präzision über Langstreckenkomfort und Reise stellt. Dank üppiger Ausstattung, gutem, einhändig verstellbarem Windschild und zugänglichem Wesen passt sie aber auch bestens zum Alltag.