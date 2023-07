Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h zielt der Elektroroller Cineco ES5 auf Pendler in Ballungsräumen, wo höhere Geschwindigkeiten – selbst wenn erlaubt – wegen des dichten Verkehrs ohnehin kaum möglich wären. Autobahnen dürfen in Deutschland mit Fahrzeugen befahren werden, die schneller als 60 km/h fahren können, doch das soll nicht sein bevorzugtes Einsatzgebiet sein.

Elektroroller der 125er-Klasse mit 5 bis 8 kW (11 PS)

Der Riemenantrieb des Cineco ES5 überträgt die 5 kW Dauerleistung des zentral angeordneten Motors ans Hinterrad, in der Spitze liegt die Leistung bei 8 kW (11 PS). Seine Kapazität von 5,58 kWh verteilt der Elektroroller der 125er-Klasse auf drei 60 Volt- und 31 Ah-Lithium-Ionen-Batterien. Die Batterien sind klein und leicht genug, um eine oder zwei davon zum Laden mit in die Wohnung zu nehmen, ohne sich den Rücken zu verheben: 3,12 Kilo je Akku. Das könnte sich als eine sehr sinnvolle Konstruktion herausstellen. Denn seien wir ehrlich: Die meisten Menschen in dicht besiedelten Gebieten wohnen in Mehrfamilienhäusern ohne Garage. Wer einen 10-Kilo-Akku in den 3. Stock hieven muss, der flucht womöglich jedes Mal, wenn wieder ein Ladevorgang fällig ist.